Eccellenza, a Salsomaggiore vittoria sofferta del Terre di Castelli

Ritmo elevato fin dall'inizio tra Salsomaggiore e Terre di Castelli. Le due squadre restano coperte, e si affidano ai lanci lunghi sul filo del fuorigioco. Si gioca in spazi stretti.

Brunani al 6' manda in corner e risolve un pericoloso attacco da destra ospite. Calcia in mezzo dalla bandierina Pigozzi: con una sfortunata deviazione, Morigoni manda di testa la palla nella sua porta: 0-1. Al 9' Borges blocca un tiro dal limite di Gargano. Insiste in avanti il Terre di Castelli e i padroni di casa faticano ad uscire dall'area. Verso il 15' si blocca la partita a centrocampo, con gioco frammentato e frequenti falli. Su punizione da sinistra di Scarlata, esce a vuoto Borges, ma la palla non trova deviazioni e finisce sul fondo. Gli ospiti fanno girare la palla. Si gioca sempre in spazi molto stretti. Al 23' esce di poco un destro di Scarlata dal limite. Poco dopo è Vandelli a bloccare un tiro di Corbelli. Sempre Corbelli al 28' calcia una punizione contro la barriera.



Il Terre di Castelli gioca sempre in controllo, col Salsomaggiore che non riesce ad attaccare. La partita è spigolosa. Al 39' Dattaro chiude in corner Scarlata lanciato a rete. Poi al 42' si verifica l'episodio che darà la svolta alla gara. Compiani, da ultimo uomo, placca Scarlata che lo aveva saltato in velocità: cartellino rosso e Salsomaggiore che resta in 10. Fino al termine della prima frazione, è un monologo ospite. Cambia verso la partita nella ripresa. Nonostante l'inferiorità numerica entrano molto decisi in campo i padroni di casa. Ma al 2' sfiora il raddoppio il Terre di Castelli con una combinazione in area tra Scarlata e Tzvetkov. Provvidenziale l'intervento difensivo di Furlotti davanti alla porta. Poi finisce poco alto un tiro di Iori. Scampato il pericolo si porta in avanti il Salsomaggiore. Dopo avere schiacciato in area gli ospiti, trova il pareggio il Salsomaggiore all'8'. Perfetto cross da sinistra e testa ad incrociare di Orlandi in area: 1-1. Fatica a reagire il Terre di Castelli di fronte ai padroni di casa molto aggressivi. Al 15' finisce fuori non di molto un tiro in corsa di Scarlata. Il Salsomaggiore resta ora coperto, per colpire di rimessa. Landini al 19' calcia alto dopo un veloce contropiede centrale. Dopo il 20' tenta l'assedio il Terre di Castelli. Al 22' si crea una situazione pericolosa nell'area dei padroni di casa, poi sventata. Si rivede in campo Federico Berti, dopo una lunga pausa per infortunio. Al 25' tornano in vantaggio gli ospiti. Dopo alcuni rimpalli, una palla vagante raggiunge Tzvetkov in area. Il suo rasoterra nell'angolo destro è imparabile per Borges: 1-2. Non ci sta il Salsomaggiore, che reagisce subito. C'è molto nervosismo in campo, con parecchi cartellini gialli da ambo le parti. La partita si riduce ad un batti e ribatti, con zero gioco. Al 40' i padroni di casa avrebbero l'occasione per pareggiare. Ma il tiro ravvicinato di Roberi Vota, trova l'opposizione strepitosa d'istinto di Vardelli, che alza sopra la traversa. È pericolosa una punizione spiovente in area di Pedretti al 43'. Poi al 46' si chiude la partita. Un disimpegno errato dei padroni di casa, mette Scarlata in condizione di entrare solo in area. Tiro preciso e 1-3. Non accade nulla di rilevante sino al termine del quinto minuto di recupero.



Tabellino

SALSOMAGGIORE – TERRE DI CASTELLI 1-3

Reti: Morigoni (S) aut 7'), Orlandi (S) 53', Tzvetkov (T) 70', Scarlata (T) 91'

Salsomaggiore: Borges, Furlotti, Compiani, Pedretti, Dattaro (Ramponi 75'), Morigoni, Brunani (Compaore 50'), Orlandi, Roberi Vota, Corbelli (Berti 73'), Landini. A disp.: Peretto, Kamisi, Caruso, Ascone, Squeri, Togola. Allenatore Apolloni

Terre di Castelli: Vandelli, Gargano (Azzi 92'), Hajbi, Arati (Barbolini 57'), Gigli (Gozzi 80'), Massari, Pigozzi, Giordano, Tzvetkov (Malo 72'), Iori (Bruno 72'), Scarlata. A disp.: Venturelli, Deliu, Bationo, Nait. Allenatore Domizzi

Arbitro: Ramundo di Paola

Note: Ammoniti Furlotti, Pedretti, Dattaro, Hajbi, Tzvetkov, Gigli, Pigozzi, Bruno

Espulso al 42' pt Compiani (S) per fallo da ultimo uomo

Matteo Pierotti