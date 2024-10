Eccellenza, altro pareggio per il Terre di Castelli: Domizzi in bilico

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Primo tempo meglio il Terre complessivamente, mentre nel secondo tempo la Correggese impegna maggiormente gli uomini di Domizzi facendo valere una maggior fisicità in mezzo al campo e nei calci piazzati. Partita molto combattuta su ogni pallone dall’inizio alla fine, le occasioni sono più frutto di errori delle difese che della capacità degli attacchi. Al 26’ palla buona per Esposito in area Correggese ma il tiro viene deviato all’ultimo da un difensore. Al 33’ colossale palla gol per il Terre che ruba palla a Benedetti in disimpegno con Barbolini che si invola in solitaria verso la porta avversaria, Cipriani e’ attentissimo a deviare il tentativo di dribbling dell’attaccante ospite che lascia la conclusione all’accorrente Esposito ma il tiro viene di nuovo deviato in angolo dal numero uno.

Risponde al 37’ Antenucci che devia di testa una punizione ben battuta da Galli risponde ottimamente Gibertini. Al 40’ Errichiello calcia da sinistra in diagonale ma la palla finisce sul fondo con la Correggese che reclama un calcio d’angolo non assegnato. All’ultimo minuto del primo tempo da un corner a sfavore parte in contropiede micidiale il Terre con Scarlata che dopo un “coast to coast” viene affiancato dagli altri attaccanti per comporre un 4 contro 2 ma decide di calciare direttamente, Cipriani ancora risponde da par suo. Secondo tempo con giocò continuamente spezzato da tanti falli e tante palle da fermo. Al 71’ Galli vince un rimpallo e si presenta da solo davanti a Gibertini ma colpisce debolmente. Ancora Correggese all’80’ con la migliore occasione della partita. Il direttore di gara vede un fallo di mano di Hajbi su un cross da destra e decreta un discutibile rigore.



Gibertini ipnotizza Antenucci e Galli sulla ribattuta mette fuori. Scampato il pericolo e’ allo scadere il Terre ad avere la palla gol con Giordano che si inserisce in area e colpisce di testa un ottimo pallone giocato da Nait ma ancora Cipriani devia in angolo.



Tabellino

CORREGGESE – TERRE DI CASTELLI 0-0

CORREGGESE: Cipriani, Ghizzardi, Boilini (10’ st Pipoli), Covili, Bertozzini, Benedetti, Galletti (13’ st Vernia), Galli, Antenucci (41’ st Bassoli), Errichiello (25’ st Luppi), Leonardi (13’ st Cappelluzzo). A disposizione: Piccinardi, Caselli, Carini, Vezzani. Allenatore: Claudio Gallicchio.

TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Azzi (28’ st Gargano), Hajbi, Bruno, Gigli, Massari, Barbolini, Pigozzi (23’ st Nait), Esposito (16’ st Malo), Giordano, Scarlata (25’ st Iori). A disposizione: Venturelli, Ben Drissi, De Lucca, Bationo, Arati. Allenatore: Maurizio Domizzi.

Arbitro: Andrea Fanciullacci di Savona (Ravaioli – Marino)

Note: ammoniti: Benedetti, Galli, Ghizzardi (C). Angoli: 6 / 4. Recupero: 2’ pt, 4’ st.

Matteo Pierotti