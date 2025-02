Eccellenza: buon punto per il Formigine contro lo Zola

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Partita equilibrata tra Real Formigine e Zola in cui nessuna delle due squadre riesce a imporsi e a creare grossi pericoli. La prima occasione della partita e per il Formigine al 10’ quando Galli anticipa un avversario nella trequarti avversaria e serve Barbieri R. che, dopo aver saltato un avversario con un controllo orientato, tenta la conclusione dal limite senza inquadrare però la porta. Al 16’ anche lo Zola si mostra in avanti e crea la palla gol più nitida della sua partita: cross dalla sinistra di Barbieri L. che pesca Molossi solissimo sul secondo palo, ma il centrocampista degli ospiti spreca clamorosamente mandando alto da un metro dalla porta. Al 23 a rendersi pericoloso è ancora Barbieri R.

che porta palla e con un’azione personale riesce a entrare in area di rigore, ma al momento di concludere il suo tiro viene ribattuto dalla difesa. Nella seconda metà di primo tempo la partita si fa più sporca e caratterizzata da grande agonismo e da un pizzico di nervosismo, senza che nessuna delle due squadre riesca a calciare verso la porta avversaria. Allo scadere del primo tempo lo Zola ha l’occasione per andare all’intervallo in vantaggio quando, al 45’, Oulai calcia al volo un pallone spiovente nel lato destro dell’area di rigore, la conclusione è lenta ma ben angolata e Rossi si deve distendere per respingere coi pugni. Il secondo tempo inizia sulla falsa riga del primo per quanto riguarda le emozioni, con il Formigine che però sembra riuscire ad attaccare con più continuità.

Al 52’ cross di Angelillis che trova sul primo palo Stanco che, con un bel contro movimento, aveva messo fuori tempo la difesa avversaria, il suo colpo di testa però termina di poco alto. Al calcio d’angolo Formigine con Davoli che riesce a colpire di testa in tuffo, ma la palla termina di pochissimo fuori a portiere battuto. Pochi minuti più tardi al 73’ ultimo squillo della squadra di casa con una punizione battuta da Mata che obbliga il portiere avversario ad allungarsi in tuffo e a respingere la palla in angolo. Negli ultimi 10 minuti il Formigine si abbassa e lo Zola ha la possibilità di rendersi pericoloso per la prima volta in tutto il secondo tempo, ma, nonostante la squadra ospite abbia chiuso la partita in attacco, l’unico tira in porta arriva al 93’ quando De Angelis calcia di controbalzo al limite dell’area senza impensierire Rossi.REAL FORMIGINE-ZOLA PREDOSA 0-0REAL FORMIGINE: Rossi, Iodice, Cantarello, Arati, Galli, Davoli, Angelillis, Zafferri, Stanco, Barbieri R. (69’ Masoch), Napoli (26’ Mata). A disp. Accursio, Savino, Mazzarano, Laruccia, Roncaglia, Toccaceli, Saccani. All. CattaniZOLA PREDOSA: Bertocchi, Magli (87’ Marzilli), Di Giulio, Monti (75’ De Angelis), Fiore, Farini, Andrejic (71’ Gamberini), Molossi, Britos Dos Santos (46’ Minelli), Barbieri L., Oulai. A disp. Farnè, Tumminelli, Medi, Canosa, Guidi. All. VandelliArbitro: Giorgini di CesenaNote: ammoniti Arati (F), Molossi (Z), Farini (Z), Fiore (Z), Cantarello (F)