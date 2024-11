Eccellenza, cambia il mister ma per Castelfranco la musica è la stessa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Al 34′ il raddoppio dei reggiani: traversone di Buffagni dalla sinistra e sul palo opposto colpo di testa di Gheorghe Fomov (in maglia bianca nella foto di archivio) che diventa un pallonetto e si insacca. Al 44′ Fiocchi cala la doppietta: tiro di Bocedi sul palo poi l’azione continua e palla a Fiocchi che da distanza ravvicinata insacca. Nel mezzo mister Benetti toglie dal campo per una soluzione tattica Belfakir che non la prende bene e dopo aver tentato di chiedere spiegazioni con fare minaccioso all’allenatore viene trattenuto e si avvia infuriato verso gli spogliatoi. Si torna in campo dopo l’intervallo con mister Benetti che cambia subito tre giocatori. E arriva anche il primo tiro in porta dei modenesi con una telefonata di Ferri che Giaroli blocca. I ritmi calano vistosamente ma il Castelfranco continua nonostante tutto a metterci voglia e non si disunisce.



Al 29′ la Brescello Piccardo cala la quaterna con Fiocchi che mette davanti al portiere Iaquinta che non fallisce il bersaglio grosso. Poi da qui alla fine non c’è più partita.



Tabellino

BRESCELLO PICCARDO – VIRTUS CASTELFRANCO 4 – 0

RETI: p.t. 12′ e 44′ Fiocchi, 34′ Fomov; s.t. 29′ Iaquinta.

BRESCELLO PICCARDO (4-3-1-2): Giaroli; Zaccariello, Barbetta, Cocconi, Gianferrari (23′ s.t. De Luca); Fomov (28′ s.t. Contini), Buffagni (37′ s.t. Rossi), Notari (15′ s.t. Rizzi); Bocedi; Fiocchi, Binini (18′ s.t. Iaquinta). (Aimi, Marmiroli, Maglione, Caffarra). Allenatore: Andrea Fontana.

VIRTUS CASTELFRANCO (4-4-2): Nicolosi; Albertini, Ogunleye, Tumminelli, Valcavi; Zenzola (1′ s.t. Simonetti), Sanogo, Lippo (25′ s.t. Ed Darraj), Belfakir (36′ p.t. Romanciuc); Abdelazim (1′ s.t. Ferri), Bojardi (1′ s.t. Tondelli). (Gagliardi, Gueye, Mazzocchi, Bellori). Allenatore: Gian Paolo Benetti.

ARBITRO: Franceschi di Ferrara (Ferretti di Bologna e Bozza di Reggio Emilia).

NOTE: pomeriggio di sole con terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 150 circa. Ammoniti: Buffagni e Albertini Angoli: 8 a 0. Recuperi: 1′ p.t. e 3′ s.t.

Matteo Pierotti