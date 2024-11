Eccellenza, Castelfranco migliora ma contro l'Agazzanese perde ancora

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

, la sfera sbatte sul palo alla destra di Di Maio. Al 22' tiro dalla distanza di Abdelazim, palla di poco sopra la traversa. Al 31' colpo di testa ravvicinato di Mastrototaro, ancora miracoloso Nicolosi nell'intervento. Al 33' azione personale di Daniello, dribbla due avversari, il suo tiro però è ancora bloccato dal portiere della Virtus. Un minuto dopo però lo stesso numero undici, con un preciso pallonetto, porta in vantaggio l'Agazzanese. Al 38' punizione dai venti metri di Mehmetaj, palla alta di poco. Al 64' raddoppio ospite, gran tiro di Bakraoui dalla distanza che non lascia scampo a Nicolosi. Al 72' la Virtus accorcia le distanze con Valcavi, il quale anticipa il portiere avversario in uscita e lo fredda in diagonale. Al 88' ci riprova Valcavi, stavolta dalla distanza, ma Di Maio è attento.



Poi più nulla fino al triplice fischio al termine di una partita combattuta ma corretta.



Il tabellino

VIRTUS CASTELFRANCO-AGAZZANESE 1-2

Reti: 34' Daniello (A), 64' Bakraoui (A), 72' Valcavi (V)

VIRTUS CASTELFRANCO: Nicolosi, Passini, Valcavi, Lippo (51' Tondelli) Gueye P. (86' Mazzocchi), Ogunleye, Ferri, Sanogo, Simonetti (53' Bojardi), Abelazim (61' Ed Darraji), Romanciuc (73' Campani sv). A disp.: Gagliardi, Bojardi, Tondelli, Mazzocchi, Bellori, Campani, Ed Darraji, Angelino. All.: Benetti

AGAZZANESE: Di Maio, Negri, Vago, Maffezzoli, Reggiani, Favari, Bakraoui (75' Bragalini), Mastrototaro, Carella, Mehmetaj, Daniello. A disp.: Coduri, Diaby, Haldeda, Bragalini, Gueye I., Bertozzi, Chiesa, Stroppa. All.: Piccinini

Arbitro: Mariano di Bologna (Bonioni di Reggio Emilia, Fedolfi di Parma)

Note: spettatori 200 circa; ammonito Bragalini recupero 0', 4'

Matteo Pierotti