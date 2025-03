Eccellenza, Castelfranco regge solo un tempo ad Agazzano: finisce 6 a 0

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il Castelfranco regge solo un tempo ad Agazzano. Nell’11 locale ritrovano spazio dal 1’, dopo parecchio tempo, Barba e Bragalini e c’è l’esordio dall’inizio per il giovane attaccante Concari, al posto di Vai. Nelle file ospiti solo Cusano ed Ogunleye sono nati prima del 2000 e c’è spazio per un 2007, il terzino destro Passini e due 2006, cioè il terzino mancino Sighinolfi e l’attaccante Temzen.

C’è subito lavoro per l’estremo modenese, che alza sopra la traversa un colpo di testa di Barba su angolo di Mehmetaj. 10’ oltre, sempre sugli sviluppi di un angolo, Barba spara a botta sicura da pochi passi trovando l’opposizione prodigiosa di Nicolosi. Poi esce d’un soffio un tentativo di Mastrototaro. Come da copione granata costantemente avanti tutta e Castelfranco costretto sulla difensiva, al di là di qualche timida ripartenza.

Fatto è che latita la precisione in fase di rifinitura e di conclusione, vedi anche (28’) una deviazione aerea d’un soffio a lato di Mastrototaro. Primo tempo, dunque, favorevole alla condotta tesa a non prenderle da parte della squadra di Napolitano, pur costretta anche ad un cambio forzato (Calabrò, 05, per Mariano), anche perchè nel finale di frazione si perde fuori bersaglio pure una inzuccata di Reggiani ed in ultima analisi manca la necessaria precisione su un apparentemente comodo appoggio di Bragalini all’indirizzo del liberissimo Carella. Appena prima dell’intervallo da segnalare la prima, facile parata di Bertozzi su punizione senza pretese di Temzen. In avvio di ripresa triplo cambio tra i padroni di casa; dentro Vai per Concari, Leone per Pastorelli e Soumahoro per Gueye.

E al primo affondo (2’) la squadra di Piccinini passa; preciso lancio di Mastrototaro premiante nei confronti dell’inserimento di Barba, sul cui appoggio dentro è pronto Carella ad insaccare da zero metri. Il raddoppio è poi servito (8’) dalla premiata ditta Mastrototaro&Reggiani; angolo dalla mancina del primo per la precisa inzuccata all’angolino del capitano. Subito dopo (9’) tocca a Leone calare il tris con preciso diagonale, da destra, solo sfiorato dal portiere. Adesso l’Agazzanese va sul velluto e appena prima di lasciare il posto a Farina (14’) Carella firma la doppietta con perentoria stoccata da centro area. In seguito dentro Maffezzoli per Reggiani e (20’) pregevole assolo di Farina che propizia il rigore (steso da Tajeddine) del pokerissimo griffato con consueta precisione da Mastrototaro. Qualche istante oltre bravo Nicolosi a deviare in angolo una stoccata da fuori di Leone, mentre più tardi prima Mehmetaj e poi Leone sciupano due buone chance per arrotondare il punteggio.AGAZZANESE-VIRTUS CASTELFRANCO 6-0AGAZZANESE: Bertozzi, Bragalini, Barba, Gueye (1’ st Soumahoro), Reggiani (19’ st Maffezzoli), Vago, Mehmetaj, Pastorelli (1’ st Leone), Carella (15’ st Farina), Mastrototato, Concari (1’ st Vai). (Di Maio, Favari). All. Piccinini.CASTELFRANCO: Nicolosi, Passini, Sighinolfi, Ogunleye (15’ st Lopez), Mariano (27’ pt Calabrò), Gueye, Cusano, Romanciuc, Temzen, Campani (29’ st Tondelli), Tajeddine (23’ st Cannas). (Bianchi). All. Napolitano.ARBITRO: Romini di Ravenna.RETI: 2’ e 14’ st Carella, 8’st Reggiani, 9’ st Leone, 22’ st Mastrototaro su rigore e 38’st Vai.NOTE: ammonito Romanciuc.