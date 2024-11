Eccellenza, Cattani (Real Formigine): 'Per noi vittoria fondamentale'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

dopo il terzo ko di fila , secondo interno, patito per mano di un Real Formigine mai così cinico come in questa occasione. Eccessivamente severa, in effetti, la punizione della sconfitta per un’Agazzanese pur incapace di mettere a frutto il tanto creato e poi beffata al primo tiro nello specchio da parte degli avversari. Sappiamo bene, tuttavia, che il calcio sa essere spietato a spese di chi troppo sbaglia. 'Perdere in questo modo fa davvero tanto male – osserva mister Gianluca Piccinini , oltre ad essere difficilmente spiegabile. La squadra stavolta se l’è giocata in maniera plausibile, dominando anzi la scena per ampi tratti e provandole tutte per venire a capo dell’avversaria. Al contrario ci ha detto malissimo visto il gol preso nell’unico tiro indirizzato nel nostro specchio, mentre sull’altro versante abbiamo sprecato davvero troppo, anche l’impossibile'.



Il tecnico si riferisce in particolare all’occasione capitata a Barba. 'Sì. In precedenza e poi anche successivamente ci ha pensato più volte e con molta bravura il loro portiere a negarci il gol, ma nella circostanza specifica l’estremo difensore era fuori causa e la porta spalancata; incredibile come la deviazione da zero metri abbia oltrepassato la traversa. Fatto è che non solo in quell’attimo l’avremmo potuta incanalare sui nostri binari e abbiamo finito col pagare a carissimo prezzo il fatto di essere andati all’intervallo sullo 0-0. Cioè un qualcosa di inversamente proporzionale al tanto costruito'.

Di tutt'altro tenore ovviamente le parole del tecnico del Formigine Cattani: 'Vittoria fondamentale per noi dopo un periodo di difficoltà. I nuovi innesti, Cuoghi e Barbieri, hanno dato il loro contributo e ci permettono di allungare la rosa. Era una partita non semplice contro una buonissima squadra come l'Agazzanese, i ragazzi sono stati bravi ad approcciarla bene'.

Il ds verdeblù Ghidini: 'Stavolta finalmente la fortuna è stata dalla nostra parte, ci siamo ripresi quello che avevamo perso in alte partite'.

Matteo Pierotti