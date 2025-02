Eccellenza, colpo salvezza del Formigine a Rolo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ancora una vittoria per il Real Formigine che batte in trasferta il Rolo. Per la squadra di mister Cattani è l’ennesima grande prova di un girone di ritorno in cui il Formigine ha collezionato 18 punti in 8 partite. Nei primi minuti però parte fortissimo il Rolo che al 2’ va vicino al vantaggio: batti e ribatti in area di rigore con Zito che vince un rimpallo e calcia da distanza ravvicinata, Rossi riesce a respingere ma la palla rimbalza sui piedi di Bahi che tira fuori di pochi centimetri. La squadra di casa continua a premere con alcune conclusioni respinte dai difensori ospiti.

Al 16’ il Formigine si va vedere per la prima volta in fase offensiva con una sgasata di Angelillis sulla destra che supera in velocità un avversario e mette una palla a rimorchio per Zafferri il cui tiro viene respinto da Maletti. Col passare dei minuti il Formigine prende sempre più campo e fiducia. Al 25’ angolo per gli ospiti in cui Macchioni è bravo a sfuggire alla marcatura dell’avversario e calciare in porta al volo, portiere con un ottimo riflesso evita il gol. Al 41’ la miglior occasione del primo tempo, nata da un disimpegno sbagliato del Rolo: Angelillis sporca un passaggio di Borgi nella sua area di rigore e la deviazione favorisce Napoli che anticipa con un pallonetto l’uscita del portiere, ma la palla termina di pochissimo fuori.

Il secondo tempo continua sulla falsa riga della seconda metà del primo, con un Formigine che sembra poter essere pericoloso in qualsiasi momento. Al 50’ bellissima azione che libera Macchioni sulla sinistra, il laterale mette una palla tesa in mezzo all’area su cui si avventa Napoli che tocca il pallone all’altezza del primo palo, miracolosa risposta del portiere a salvare il risultato. Al 57’ gli ospiti trovano il gol del vantaggio: Macchioni accelera sulla destra lasciando sul posto il suo marcatore e mette una palla in mezzo, Pappaianni respinge male e offre involontariamente un assist per Macchioni che calcia un missile all’incrocio dei pali. Dura poco la festa del Formigine perché il Rolo, due minuti più tardi, riporta il risultato in parità con Blanco che servito con un cross sulla destra è bravo a saltare più in alto di tutti e ad anticipare l’uscita di Rossi. Il gol subito non scoraggia la squadra di Cattani che continua a produrre gioco. Al 69’ palla perfetta di Cuoghi per Napoli che di testa non c’entra la porta per questione di centimetri. All’83’ il Formigine torna in vantaggio: ennesima azione sulla sinistra con Macchioni che mette una palla in mezzo che Barbieri, entrato da 3 minuti, deve solo spingere in rete. Il Rolo prova un assedio finale ma con poca convinzione e al 94’ gli ospiti sprecano un clamoroso contropiede con Barbieri e Masoch lanciati verso la porta di Grigoli.ROLO-REAL FORMIGINE 1-2ROLO: Grigoli, Ziliani (21’ Errichiello), Lo Bello, Bassoli, Pappaianni, Maletti, Marani (46’ Blanco), Bahi, Zito (77’ Acquafresca), Habib, Borghi (80’ Scarpato). A disposizione: Cavazza, Lorenzini, Cattellani, Marchesi, Mesoraca. All. FerraboschiREAL FORMIGINE: Rossi, Iodice (83’ Savino), Macchioni, Arati, Galli, Davoli, Angelillis (75’ Masoch), Zafferri, Stanco (80’ Barbieri), Mata (46’ Cuoghi), Napoli (91’ Laruccia). A disposizione: Accursio, Savino, Mazzarano, Roncaglia, Toccaceli. All.CattaniArbitro: Dossetto di TorinoReti: 57’ Macchioni (F), 59’ Blanco (R), 83’ Barbieri (F)Note: ammoniti Napoli (F), Cuoghi (F), Zito (R), Iodice (F), Bassoli (R)