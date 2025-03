Eccellenza, colpo salvezza per il Formigine a Correggio

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La Correggese frena la sua corsa dopo tre vittorie consecutive cadendo tra le mura amiche dello stadio “Borelli” contro il Real Formigine per 2 a 0 e vedendosi superata in classifica dal Nibbiano&Valtidone che, grazie al successo in casa del Calcio Zola torna in vetta con due punti di vantaggio sui biancorossi a quattro giornate dalla fine del campionato. La sfida contro i modenesi viene decisa dalle reti di Stanco e Macchioni che fissano il risultato ancora prima della mezz’ora di gioco, mentre i padroni di casa provano a spingere alla ricerca della rete che potrebbe riaprire la partita senza esito positivo e recriminando per due rigori non ravvisati dal direttore di gara.

Dopo appena quattro minuti di gioco è infatti la Correggese a spingersi subito in avanti con Cappelluzzo che cerca la sponda di testa per Antenucci, ma il numero nove biancorosso per un nulla non arriva all’impatto con il pallone e, pochi minuti dopo sul versante opposto gli ospiti trovano il vantaggio alla prima occasione. Dopo un’azione manovrata i modenesi vanno al cross con Stanco che di testa insacca in rete alle spalle di Cipriani. La Correggese accusa il colpo e fatica a reagire, con i modenesi che vanno subito vicino al raddoppio con Mata che da posizione favorevole calcia alto sulla traversa. La formazione ospite galvanizzata dal vantaggio continua a produrre gioco e, al 24’ sugli sviluppi di un calcio di punizione trova il raddoppio, con Macchioni che ancora di testa fissa il risultato sul due a zero.

La seconda rete subita porta la Correggese a cercare immediatamente la reazione e il primo a tentare la conclusione verso la porta è Siligardi, ma la conclusione finisce a lato. Prima dell’intervallo i padroni di casa ci provano ancora una volta con Galli, anche in questo caso però il pallone esce di poco e all’intervallo il risultato è ancora sul 2 a 0 per il Real Formigine.Nella ripresa i padroni di casa partono subito forte alla ricerca del gol che potrebbe riaprire la partita, con Carini e Siligardi che hanno le occasioni più nitide per accorciare le distanze, ma prima il difensore di testa mette la palla fuori di poco, mentre l’attaccante biancorosso trova sulla propria strada Rossi a dirgli di no. Con lo scorrere dei minuti la Correggese prova a chiudere gli ospiti nella loro metà campo, con mister Rossi che inserisce in campo tutti gli elementi offensivi a propria disposizione e il Real Formigine non riesce più a farsi vedere in avanti. I padroni di casa recriminano anche per due rigori non ravvisati dal direttore di gara che avrebbero potuto riaprire la partita, mentre l’ultimo squillo è ancora di Siligardi, con il suo tiro che colpisce in pieno l’incrocio dei pali a conclusione di una domenica sfortunata per la formazione di mister Ivano Rossi che ora torna al secondo posto in classifica a due lunghezze di distanza dalla capolista Nibbiano&Valtidone.“Questo è un passo falso – ha commentato a fine gara mister Ivano Rossi – con il nostro atteggiamento in campo che ci ha condizionato, perché dopo un inizio di partita subito propositivo che ci faceva ben sperare siamo stati fragili mentalmente”. “Subire il primo gol ci ha condizionato pesantemente dal punto di vista mentale – ha continuato – al ventesimo minuto di gioco eravamo frenetici come se fossimo all’ultimo minuto di gara, andando a cercare sempre la soluzione più veloce e commettendo diversi errori, facendoci sopraffare dall’ansia di voler subito rimettere in carreggiata la partita”. “Alterniamo prestazioni positive come quella di domenica scorsa contro il Borgo San Donnino – ha proseguito mister Ivano Rossi – ad altre come oggi, senza avere però nessun segnale allarmante di questa cosa nel riscaldamento o durante la settimana di allenamenti. E’ un aspetto su cui dovremmo lavorare a partite da martedì, senza metterci la croce addosso perché questa sconfitta non cambia nulla”. “E’ un campionato altalenante – conclude il tecnico Ivano Rossi – eravamo a meno sei poche partite fa, poi siamo andati a più uno e ora di nuovo a meno due, però non dobbiamo guardare questo aspetto perché è quello che ci porta ad avere energie negative”.CORREGGESE – REAL FORMIGINE 0-2CORREGGESE: Cipriani, Boilini (37’ st Calì), Pipoli (8’ st Ghizzardi), Galli, Benedetti (21’ st Sarzi Puttini), Carini, Errichiello, Galletti (25’ st Leonardi), Antenucci, Cappelluzzo (28’ st Covili), Siligardi. A disposizione: Paltrinieri, Bertozzini, Caselli, Vernia. Allenatore: Rossi.REAL FORMIGINE: Rossi, Iodice, Macchioni, Arati, Galli, Davoli, Cantarello (15’ st Laruccia), Zafferri (27’ st Masoch), Stanco, Mata (11’ st Cuoghi), Napoli (19’ st Barbieri). A disposizione: Accursio, Mazzarano, Toccaceli, Angelillis. Allenatore: Cattani.Arbitro: Federico Stano di Modena (Franzoni – Merella).Reti: 8’ Stanco, 24’ Macchioni.Note: ammoniti: Pipoli, Benedetti (C), Rossi (R)Agazzanese – Virtus Castelfranco 6-0, Arcetana – Rolo 0-0, Brescello Piccardo – Sporting Scandiano 4-0, Calcio Zola – Nibbiano & Valtidone 1-3, Correggese – Real Formigine 0-2, Fabbrico – Colorno 2-2, Fidentina – Borgo San Donnino 1-0, Terre di Castelli – Salsomaggiore 2-2, Vianese – Gotico Garibaldina 1-1.Nibbiano&Valtidone 66, Correggese 64, Vianese 60, Fidentina 55, Calcio Zola 53, Brescello Piccardo 53, Terre di Castelli 52, Agazzanese 52, Borgo San Donnino 45, Salsomaggiore 43, Real Formigine 37, Arcetana 37, Fabbrico 37, Gotico Garibaldina 29, Rolo 26, Colorno 24, Sporting Scandiano 22, Virtus Castelfranco 0.