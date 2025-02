Eccellenza, continua calvario del Castelfranco: la Vianese passeggia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Tutto secondo copione: la Vianese batte la Virtus Castelfranco con un netto 3-0 e due rigori sbagliati e recupera due punti alla Fidentina, consolidandosi in zona play off. Dopo 7' i ragazzi di mister Umberto Sarnelli sfiorano il vantaggio: Angolo di Rizzuto per la testa di Contipelli che sceglie il tempo giusto, ma non trova la porta per poco. Al 15' risponde la Virtus con Ferrari che calcia cdal limite, ma il tiro esce, con Della Corte che controlla al traiettoria. Quattro minuti dopo ancora un gol sfiorato dai rossoblù: la punizione di Rizzuto fuori di un soffio. Gli ospiti insistono e al 24' Bertetti, da buona posizione, conclude alto dopo una corta respinta del portiere.

Il Castelfranco cerca di dimostrare che, pur avendo sempre perso in questa stagione, un po' di valore alla fine ce l'ha, tant'è che Marino, dal limite, cerca un pallonetto che si stampa sulla base alta della traversa, con palla accompagnate sul fondo da Della Corte. Un minuto dopo, ancora la truppa di mister Sarnelli insegue la via di un gol che non arriva; infatti, la punizione di Bertetti dal limite esce di un soffio. Passano dieci minuti e la Virtus conclude con Ferrari che non trova la porta.Nella ripresa, dopo 1' la Vianese passa: bel cross da destra di Palmiero per Rizzuto che colpisce la palla con un difensore della Virtus e la sfera termina in rete. All'8' Rizzuto scappa sulla sinistra, da dove mette in mezzo una splendida palla per Vaccari, che deve solo spingerla in rete: 0-2.

La Virtus cerca di accorciare poco dopo, ma il retropassaggio di Ferrari dal limite trova un Della Corte attento alla deviazione in corner. A questo punto, dopo la consueta girandolo delle sostituzioni, Vaccari si inventa una palla d'oro per Malivojevic che si fa ipnotizzare dal portiere Nicolosi, il migliore dei suoi. Due minuti dopo, il neo entrato Sighinolfi raccoglie una respinta della difesa locale e dal limite dell'area scarica un missile che costringe Nicolosi a un grande intervento. Al 41' un guizzo di Vaccari in area porta un difensore locale a commettere fallo: è rigore. Malivojevic, però, angola troppo il tiro e colpisce il palo esterno. Il fantasista, ex Colorno, si rifà poco dopo, rubando palla alla Virtus in uscita, per poi servire subito Rizzuto che salta il portiere e mette dentro: 0-3. Il Castelfranco batte la ripartenza da centrocampo, poi perde palla pochi istanti dopo e la Vianese è di nuovo in area locale, dove un difensore atterra Malivojevic: secondo rigore. Il numero dieci rossoblù torna sul dischetto, ma Nicolosi, questa volta, gli neutralizza la conclusione. Al 47' l'ultimo sussulto: Vaccari crossa da destra, la palla attraversa la porta, ma sul secondo palo arriva Rizzuto che calcia a botta sicura, ma Nicolosi si supera ed evita il poker.VIRTUS CASTELFRANCO-VIANESE 0-3Marcatori: al 1'st Rizzuto, al 7'st Vaccari, al 40'st Rizzuto.Virtus Castelfranco: Nicolosi, Passini, Lopez, Romanciuc, Gueye, Ferrari, Tondelli, Cannas (dal 20'st Antra), Campani, Simonetti (dal 24'st Kola), Mariano (dal 19'st Cusano). All.: Napolitano.Vianese: Della Corte, Palmiero (dal 44'st Spigoni), Silvestro (dal 31'st Zinani), Caselli (dal 1'st Vaccari), Martini, Contipelli, Carrer (dal 21'st Sighinolfi), Pezzani, Bertetti (dal 39'st Mininno), Malivojevic, Rizzuto. All.: Sarnelli.Arbitro: Andrea Rossetti di Parma.Note: ammonito mister Napolitano, Mariano (C), Caselli (V).