Eccellenza: Correggese-Terre di Castelli, sfida a eliminazione diretta

Il tempo per recuperare c'è, è chiaro, ma con questo andamento, a fine ottobre entrambe potrebbero essere fuori dalla lotta per il primo posto, che vuole dire promozione diretta. E rimarrebbero solo il playoff che danno la possibilità, alla vincente, di accedere agli spareggi nazionali. Lo scorso anno il Terre di Castelli li conquistò perdendoli, con molto sfortuna, in semifinale contro il Giulianova. Quest'anno l'obiettivo erano almeno i playoff, ma per adesso sono lontani anche quelli.

C'è poi da dire che quest'anno il mercato del Terre è stato tutto sbagliato, tutto da rifare. E' stato preso in difesa Chmangui, che è stato ceduto all'Osteria Grande, in attacco era arrivato Habib dal Formigine ma Domizzi l'ha impiegato pochissimo e anche lui se n'è andato, al Rolo. E' andato via Dembacaj, al Mestre, e non è stato rimpiazzato adeguatamente. Sì, è stato preso Gigli dalla Correggese, ma finora ha deluso e non poco. E' arrivato Bationo dal Fabbrico ma per ora è un oggetto misterioso. L'unico acquisto azzeccato è quello dell'ex portiere del Castelfranco Gibertini, che è rientrato proprio domenica nella partita pareggiata 2-2 contro l'Agazzanese.

Matteo Pierotti