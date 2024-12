Eccellenza, due rigori di Arati salvano il Formigine a Fabbrico

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dopo il gol subito il Formigine cerca il pareggio ma si rende pericoloso solo con tiri dalla distanza. Al 32’ tiro strozzato dal limite dell’area di arati facilmente parato. Al 39’ azione personale di Barbieri che porta palla e calcia dal limite palla di poco fuori. Nei minuti di recupero ancora Arati da fuori area palla che finisce fuori di pochissimo. Il secondo tempo si apre subito con il pareggio del Formigine: al 48’ calcio d’angolo da cui nasce una mischia, l’arbitro assegna rigore un secondo prima che la palla entri in porta, tra le proteste della squadra ospite che voleva il gol. Dal dischetto si presenta Arati e segna. Al 51’ brivido per il Formigine con Loporcaro che perde palla, ne approfotta Traore che calcia dal limite, trovando una grande risposta di Rossi che toglie il pallone dall’incrocio.



Sul calcio d’angolo successivo però Galeotti colpisce di testa e Rossi blocca, ma secondo il guardalinee la palla è entrata e con una decisione quanto meno dubbia decide di assegnare il gol del 2-1 al minuto 52’ tra le proteste di tutta la squadra del Fomigine. Gli ospiti hanno una reazione d’orgoglio e al 56’ sfiorano il pareggio con un colpo di testa di Zafferri dopo un cross di Marverti che esce di un soffio dando l’illusione del gol. Al 74’ occasione Fabbrico: Zampino entra in area e prova a piazzarla con la punta Rossi si distende e para. Un minuto più tardi al 75’ il Formigine guadagna un rigore con Macchioni e sul dischetto Arati nuovamente non sbaglia. Nei minuti finali è assedio Formigine che chiude gli avversari nella loro metà campo, ma l’occasione più grossa è per il Fabbrico che al 92’ si trova a calciare in area prima con Andolina e poi con Zampino, trovando la doppia risposta di Rossi.



Il tabellino

FABBRICO-REAL FORMIGINE 2-2

FABBRICO: De Prisco, Galeotti, Calabretti, Tamagnini, Scappi, Budriesi, Minelli (63’ Andolina), Koni, Zampino, Lari, Traore (85’ D’Ambrosio). A disp. Mora, Gibertoni, Carnevali, Sabattini, Beltrami, Barbieri, Guerri. All. Galantini

REAL FORMIGINE: Rossi, Marverti (72’ Laruccia), Macchioni, Arati, Galli, Davoli, Loporcaro (66’ Angelillis), Zafferri (70’ Cantarello), Barbieri, Masoch, Cuoghi. A disp. Accursio, Operato, Mazzarano, Roncaglia, Toccaceli, Napoli. All. Cattani

Arbitro: Gatto di Lamezia Terme

Reti: 26’ Lari (F), 49’ Rig. Arati (R), 52’Galeotti (F), 75’ Rig. Arati (R)

Note: espulsi Napoli (R) e Barbieri (F), ammoniti Galli, Minelli, Davoli, Zampino, Rossi, Arati

Matteo Pierotti