Eccellenza, due rigori stendono il Castelfranco: passa anche Zola

Al 6' colpo di testa di Bojardi, palla fuori di poco. Un minuto dopo coi prova Valesani dalla distanza, conclusione di poco sopra la traversa. Al 10' azione di Molossi sulla sinistra, cross per Provenzano che, da ottima posizione, manda clamorosamente alto. Al 34' fallo in area di Ogunleye su Negri, rigore che lo stesso Negri trasforma. Al 45' occasione per Zenzola, tiro centrale parato da Bertocchi. Al 55' Fratangelo, dal vertice destro dell'area piccola, manda alto. Al 64' punizione di Abdelazim, agguanta in presa Bertocchi. Al 76' tiro dalla distanza di Valcavi, palla che sorvola la traversa. All'86' Valesani manda sull'esterno della rete. Al 91' Nicolosi atterra in area Negri, rifore netto che Rossi trasforma chiudendo di fatto il match.

VIRTUS CASTELFRANCO-ZOLA PREDOSA 0-1

VIRTUS CASTELFRANCO: Nicolosi, Albertini (79' Romanciuc), Valcavi, Lippo, Tumminelli, Ogunleye (91' Belfakir), Bahi, Sanogo, Abdelazim (87' Ferri), Zenzola, Bojardi. A disp.: Gagliardi, Ed Darraji, Gueye, Mazzocchi, Tondelli, Bellori. All.: Daghio

ZOLA PREDOSA: Bertocchi, Valesani, Medi, Andrejic, Fiore, Farini, Rossi, Molossi, Fratangelo (72' Oulai), Negri, (93' Gogliormella), Provenzano (62' Barbieri). A disp.: Farnè, Di Giulio, De Angelis, Mannarino, Marzillo, Canosa. All.: Zecchi

Arbitro: Samaritani di Ravenna (Vitali di Bologna, Meli di Ferrara)

Reti: 34' su rig. Negri, 93' su rig. Rossi

Note: spettatori 200 circa; ammoniti Ogunleye, Lippo, Andrejic, Oulai, VAlcavi; espulso Ricciardi (V, prepratore dei portieri); recupero 1', 4'

Matteo Pierotti