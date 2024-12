Eccellenza: Formigine, una sconfitta che fa male

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Col passare dei minuti anche lo Scandiano si fa vedere in avanti: prima con Barbieri che colpisce di testa al 21’ facendo finire il pallone tra le braccia di Rossi e poi con Davitti che al 36’ trova una girata al volo complicatissima che finisce di poco alta a portiere battuto. Al 40’ Formigine pericoloso con Barbier che dopo l’ennesimo dribbling della sua partita allarga per Masoch che mette una palla in mezzo di prima intenzione, Macchioni in scivolata sul secondo palo manca per un soffio il tap in sul secondo palo. Un minuto più tardi lo Scandiano riesce ad andare in vantaggio grazie ad un calcio d’angolo su cui Faye è il primo ad avventarsi mettendo il pallone in porta. Il secondo tempo si gioca quasi interamente nella metà campo dello Scandiano, ma la squadra di casa non trova mai la conclusione vincente.



Nei primi minuti il Formigine colleziona calci d’angolo ma senza mai trovare su cui però la difesa avversaria si dimostra sempre attenta. Al 66’ Masoch punta Maccabruni, si accentra e cerca il tiro sul primo palo per ingannare Antonioni, palla che però termina fuori. Al 72’ Barbieri riesce a liberarsi al tiro dal limite dell’area ma la sua conclusone finisce abbondantemente alta. All’86’ palla che attraversa l’area, arriva a Loporcaro sul secondo palo che calcia ma trova il miracolo di Antonioni a negargli il gol del pareggio. Al 90’ Arati cerca nuovamente la soluzione da fuori area, trovando l’opposizione del portiere avversario.



REAL FORMIGINE-SPORTING SCANDIANO 0-1REAL FORMIGINE: Rossi , Marverti, Macchioni, Arati , Galli , Laruccia (70’ Angelillis ), Davoli, Zafferri, (59’ Cantarello ) Barbieri , Masoch (78’ Loporcaro ), Cuoghi . A disp. Accursio, Operato, Saccani, Mazzarano, Roncaglia, Toccaceli. All. CattaniSPORTING SCANDIANO: Antonioni, Barbieri M., Setti Faye, Maccabruni, Valestri, Ferrari (90’ Canalini ), Waddi (65’ Timperio ), Davitti , Barbieri L., Depietri (78’ Turrini ). A disp. Trabelloni, Lasagni, Romani, Bonora, Staiti, Rinaldini. All. BaroniArbitro: Arienti di CesenaReti: 41’ FayeNote: ammoniti Cuoghi, Waddi, Depietri, Angelillis