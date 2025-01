Eccellenza, Formigine vince derby col Castelfranco: playout agganciati

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dopo meno di un minuto un’altra grande occasione, questa volta sui piedi di Stanco, che, servito in profondità, riesce con la punta a superare l’uscita del portiere avversario, ma si deve arrendere al recupero di Romanciuc che spazza via il pallone prima che questo superi la linea. Il secondo tempo inizia come era terminato il primo, col Formine in attacco, e al 48’ solo lo straordinario intervento di Nicolosi sul tiro al volo di Angelillis tiene il risultato in parità. Col passare dei minuti si esaurisce il furore offensivo della squadra di casa che inizia a faticare a creare occasioni per segnare.



Al 70’ una conclusione del subentrato Napoli da dentro l’area di rigore, respinta dal portiere del Castelfranco, è la miccia che riaccende le energie del Formigine che al 72’ riesce a calciare due volte in porta con Stanco, su cui Nicolosi si supera, e al 75’ ha un’altra palla gol con Angelillis che, dopo una bella azione personale, spreca calciando alto. Al 78’ la squadra di Cattani recrimina per un calcio di rigore non concesso, ma nella stessa azione Stanco, approfittando del secondo di confusione generale, calcia di prima intenzione, centrando l’incrocio dei pali. All’83’ unica, ma clamorosa, occasione per il Castelfranco con Temzen che, solo davanti al portiere, spreca l’opportunità di portare in vantaggio i suoi. L’errore di Temzen è fatale perché all’84’ Napoli, servito in profondità, fredda Nicolosi e porta il risultato sull’1-0.

Il tabellino

REAL FORMIGINE-VIRTUS CASTELFRANCO 1-0

REAL FORMIGINE: Rossi, Marverti (21’ Galli), Macchioni, Arati, Savino, Laruccia, Angelillis, Zafferri (53’ Cuoghi), Stanco (87’ Operato), Barbieri (60’ Masoch), Cantarello (68’ Napoli). A disp. Carella, Mazzarano, Roncaglia, Toccaceli, Masoch. All. Cattani

VIRTUS CASTELFRNCO: Nicolosi, Passini, Romanciuc, Ogunleye, Sighinolfi, Ferrari (88’ Campani), Amore, Gueye (60’ Mariano), Temzen, Cusano, Tajeddine. A disp. Gagliardi, Tondelli,

Simonetti, Cannas, Toselli, Ferri, Mariano, Valcavi. All. Lasagni

Arbitro: Giorgini di Cesena

Reti: 84’ Napoli

Note: ammoniti Romanciuc, Zafferri, Cantarello, Mariano

Matteo Pierotti