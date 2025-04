Eccellenza, il Castelfranco colleziona l'ennesima sconfitta

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Il Fabbrico vince per 3-0 a Castelfranco Emilia ed è matematicamente salvo. All'11' si sblocca il risultato a favore dei reggiani, azione prolungata che vede Zampino di testa colpire la traversa, nel proseguo Guerri dal limite mette la palla in rete. Al 28' il raddoppio, Lari, sempre dal limite dell'area, raccoglie un rimpallo e scarica nell'angolino alla sinistra di Nicolosi. Alla mezz'ora vicino al gol la Virtus con una conclusione dalla distanza di Campani che sfiora il palo. Al 39' lo 0-3, Nicolosi non trattiene una palla forte arrivata da destra, la palla giunge a Zampino che deve solo appoggiare la palla in rete. Al 48' punizione dai venti metri calciata da Scappi, Nicolosi agguanta tuffo. Al 60' Zampino tenta il pallonetto, ma la sfera termina tra le braccia del portiere avversario.

Il vento condiziona molto la partita, nell'ultima mezz'ora le squadre sono stanche, ma cercano comunque di trovare la rete senza successo.

VIRTUS CASTELFRANCO-FABBRICO 0-3VIRTUS CASTELFRANCO: Nicolosi 5.5, Passini 6, Sighinolfi 6, Lopez 6, Muratori 5.5, Ferrari 5.5 (87' Cannas sv), Campani 6 (61' Tajeddine 5.5), Gueye 6 (79' Tondelli sv), Temzen 6 (82' Calabrò sv), Simonetti 6 (68' Angelino 6), Romanciuc 5.5. A disp.: Gagliardi, Ogunleye. All.: NapolitanoFABBRICO: Auregli 6, Guerri 6.5 (72' Calabretti sv), Andolina 6 (63' Albertini) 6, Tamagnini 6, Galeotti 6, Budriesi 6, Minelli 6.5 (90' Beltrami sv), Koni 5.5 (79' Pedrazzoli sv), Zampino 7, Scappi 6.5, Lari 6.5 (46' Barbieri 6). A disp.: De Prisco, Sabattini, Traorè, D'Ambrosio. All.: GalantiniArbitro: Palombo di Ravenna (Bonioni di Reggio Emilia, Meli di Ferrara)Reti: 11' Guerri, 28' Lari, 39' ZampinoNote: spettatori 150 circa; recupero 1', 6'