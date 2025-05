Eccellenza, il Castelfranco finisce a zero punti e schiera il portiere come centravanti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Al “Ferrarini” la gara fra Virtus Castelfranco e Sporting Scandiano finisce con la vittoria degli ospiti con il risultato di 3-0. Era l’ultimo atto stagionale fra le due deluse del girone A di Eccellenza, che si ritroveranno anche il prossimo anno in Promozione dopo la retrocessione di questa stagione. Tutte nel primo tempo le reti che decidono l’incontro, con lo Scandiano che archivia la pratica nei primi quarantacinque minuti di gioco. Al quarto d’ora e al 37’ Luca Barbieri mette a referto la sua doppietta personale, prima del duplice fischio Davitti fissa il risultato sullo 0 a 3. Dopo l’intervallo poco da segnalare, la gara scivola verso il termine senza grossi sussulti e va in archivio sul risultato acquisito all’intervallo. Ospiti pericolosi subito con Barbieri, che dalla distanza coglie una traversa nei primissimi minuti di gioco.

La rete che sblocca la partita arriva dopo circa quattordici minuti. Bel triangolo sulla tre quarti fra Davitti e Barbieri, con quest’ultimo che tutto solo davanti al portiere non sbaglia la conclusione e porta i suoi in vantaggio. Pochi minuti dopo la mezzora il numero 10 dello Sporting Scandiano si rende nuovamente protagonista, con una bellissima conclusione da fuori che non lascia scampo a Nicolosi. Doppietta di giornata per l’attaccante ospite che porta i compagni sul doppio vantaggio. La squadra di mister Baroni continua a macinare gioco e poco prima dell’intervallo trova anche la terza rete che mette il sigillo definitivo sulla partita. Punizione da fuori area battuta da Depietri, Davitti va via in velocità, fa suo il pallone, si presenta davanti al portiere e lo batte per la terza volta.

Con la partita in ghiaccio il secondo tempo è quasi di ordinaria amministrazione per lo Sporting che controlla il risultato, non disdegnando qualche sortita offensiva. I padroni di casa si fanno vedere con un palo colpito da Gueye, poi per il resto la partita non ha altro da segnalare e termina con la vittoria dell’undici di Baroni.Sconsolato mister Napolitano negli spogliatori: 'Anche oggi non avevo giocatori, ho giocato con il portiere di riserva Gagliardi come centravanti...'VIRTUS CASTELFRANCO-SPORTING SCANDIANO 0-3VIRTUS CASTELFRANCO: Nicolosi, Passini, Sighinolfi, Lopez, Gueye, Tajedoine, Tondelli, Campani, Angelino, Simonetti, Mariano (20' Gagliardi, 70' Cannas). All.: NapolitanoSPORTING SCANDIANO: Tarabellone, Romani (75' Pellegri), Lasagni, Waddi, Valestri, Burani, Ferrari, Depietri (63’ Saetti), Davitti (70' Provenzano), Barbieri (54’ Rinaldini), Turrini (54’ Vezzani). All.: Baroni. A disp.: Antonioni, Bonora, CiappaARBITRO: Basini di Reggio EmiliaRETI: 14' e 37' Barbieri L., 45' DavittiNOTE: espulso Simonetti