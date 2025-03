Eccellenza. Il Castelfranco pensa già al campionato di Promozione

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Con la sconfitta, la 27esima su 27 partite, nell'anticipo di sabato sul campo dello Zola, la Virtus Castelfranco ha salutato l'Eccellenza e torna in Promozione dopo ben 28 anni.

“Con la sconfitta siamo in Eccellenza ma non facciamo drammi – ha detto l'allenatore della Virtus Maurizio Napolitano -. Il prossimo anno ripartiremo con l'intento di tornare in questa categoria. Non faremo una squadra da vincere il campionato, ma almeno da playoff. Io sono già stato confermato anche per la prossima stagione e di questo ringrazio la società e in particolar modo il ds Ganassi che crede in me. Non avremo un budget per vincere il campionato, questo no, ma almeno per centrare i playoff. Abbiamo qualche giovane del nostro vivaio davvero interessante e punteremo anche su di loro. La partita di sabato? Nel primo tempo abbiamo fatto male, poi nella ripresa, dopo che ho inserito Campani e Simonetti siamo andati meglio ma non facciamo mai gol, poi abbiamo subito gli altri gol con l'ennesimo errore di Ogunleye in occasione dl loro rigore”.

Matteo Pierotti