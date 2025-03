Eccellenza, il Castelfranco pensa già alla prossima stagione

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ennesima sconfitta per la Virtus Castelfranco contro la Brescello Piccardo, vittorioso per 0-4, risultato che permetta agli uomini di Fontana di sperare ancora nei play off. Al 14' Mastaj raccoglie sulla destra un lancio dalle retrovie, stop perfetto, ma conclusione da dimenticare. Due minuti il vantaggio ospite ad opera di Iaquinta che, dopo aver raccolto un assist dall'out sinistro, in diagonale batte Nicolosi. Al 22' il raddoppio, gran tiro dal limite di Notari e palla nell'angolo opposto. Al 30' ci prova Binini, ma la sua conclusione è telefonata ed è facile preda di Nicolosi. Al 32' gran parata di Nicolosi su una conclusione dai venti metri di Fomov. Al 42' il terzo gol, Mastaj stavolta raddrizza la mira e calcia sul primo palo di destra, colpendolo, ma con la sfera che si infila in rete.

Al 50' Mastaj fallisce da pochi passi il quarto gol. Ma la formazione ospite sbaglierà a più riprese la quarta segnatura.Occasione per il gol della bandiera da parte della Virtus con Tajeddine al 77', il suo tiro dalla distanza è alto di poco. A tre minuti dalla fine il definitivo poker con Truffelli che beffa Nicolosi facendogli passare la sfera sotto le gambe.VIRTUS CASTELFRANCO-BRESCELLO PICCARDO 0-4Reti: 16' Iaquinta, 22' Notari, 42' Mastaj, 87' TruffelliVIRTUS CASTELFRANCO: Nicolosi 5..5, Passini 5 (46' Reggiani 5.5), Gargiulo 5.5, Ogunleye 5.5, Romanciuc 6, Mariano 5.5 (62' Cannas 6), Tondelli 5 (46' Angelino 6), Gueye 6, Cusano 5, Campani 5.5, Tajeddine 6. A disp.: Gagliardi, Antra, Lopez. All.: NapolitanoBRESCELLO PICCARDO: Giaroli 6, Buffagni 6 (46' Rossi 6), Marmiroli 6.5 (87' Carra sv), Binini 6 (75' Contini sv), Notari 6.5, Iaquinta 6.5 (60' Fiocchi 6), Mastaj 6.5 (68' Truffelli 6.5), Barbetta 6, Fomov 7, De Luca 6, Zaccariello 6. A disp.: Alfieri, Pezzani, Cabassi, Favelli. All.: FontanaArbitro: Clemente di Ravenna (Sforza di Parma, Molinari di Bologna)Note: spettatori 150 circa; recupero 1', 2'