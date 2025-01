Eccellenza, il Castelfranco sconfitto e contestato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il Rolo batte una volitiva Virtus Castelfranco per 0-3. Un'altra sconfitta per i biancogialli contestati duramente dai propri tifosi con tanto di striscioni (“Ventun partite, zero punti: vergognatevi”) che sono apparsi nella mattinata davanti allo stadio Ferrarini, poi rimossi dalla società. Al 3' Muratori rischia l'autorete con una svirgolata in area, Nicolosi bravo ad intervenire, ma l'azione prosegue con Habib che sfrutta un errore difensivo e, solo davanti al portiere avversario, la trafigge mettendo la palla nell'angolino basso alla sua sinistra. Al 14' ci prova Gueye dal limite, Grigoli agguanta in presa da terra. Al 32' liscio di Antra al limite dell'area, ne approfitta Scarpato, ma il suo diagonale termina fuori. Al 40' è Gueye a sfruttare un errore difensivo, il suo rasoterra dal limite sfiora il palo alla sinistra di Grigoli.

Un minuto dopo il raddoppio ospite, ripartenza che vede Errichiello scattare sulla destra e, entrato in area, con un preciso diagonale trafigge Nicolosi. Al 45' clamorosa occasione per la Virtus, Temzen , dal vertice sinistro dell'area piccola, calcia in porta, Grigoli respinge, sulla ribattuta Kola cicca un pallone solo da appoggiare in fondo alla rete. Nella ripresa dopo pochi secondi traversa di Scarpato da pochi passi. Al 53' Habib sfiora la doppietta personale con un diagonale, un difensore la tocca quel tanto che la terminare fuori. Al 59' l'attaccante si fa realizzando la terza rete anticipando in uscita Nicolosi. Al 64' colpo di testa di Errichiello alto di poco. Al minuto 83 Habib sbaglia clamorosamente da pochi passi il gol del possibile 0-4 spedendo alto. Poi più nulla, nonostante un buon secondo tempo dei padroni di casa, ma senza creare palle gol pericolose.VIRTUS CASTELFRANCO-ROLO 0-3Reti: 4', 59' Habib, 41' ErrichielloVIRTUS CASTELFRANCO: Nicolosi, Passini, Muratori (71' Tondelli), Ogunleye, Serri, Ferrari, Gueye (62' Cannas), Antra (46' Campani), Kola (66' Tajeddine), Amore (66' Mariano), Temzen. A disp.: Gagliardi, Simonetti, Cusano, Leoni. All.: NapolitanoROLO: Grigoli, Zironi, Lo Bello, Bassoli, Ziliani, Errrichiello, Quitadamo, Acquafresca (46' Bahi), Scarpato (78' Catellani), Habib (88' Marchesi), Borghi (70' Marani). A disp.: Cavazza, Lorenzini, Maletti, Mesoraca, Ndiaye. All.: Cacitti (Ferraboschi squalificato)Arbitro: Ghirardi di Ravenna (Bayere di Piacenza, Bonetti di Piacenza)Note: spettatori 100 circa; recupero 1', 4'