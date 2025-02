Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'Arcetana ha ottenuto riscontri in netta discontinuità con le 7 sfide precedenti, ed è proprio ciò di cui i biancoverdi avevano bisogno. Giaroli e soci provenivano infatti da un digiuno di vittorie che si protraeva da ben 7 partite. Viceversa, questa sera l'organico allenato da Cristian Borghi ha finalmente ottenuto il primo successo in questo 2025: un'affermazione ottenuta regolando con un punteggio tennistico la Virtus Castelfranco, ultima in classifica ma davvero ricca di ammirevole buona volontà. Il confronto odierno era valevole per il 25° turno di Eccellenza: le precipitazioni dei giorni scorsi hanno reso impraticabile il 'Comunale' di via Caraffa, e così la contesa si è disputata a Fiorano sul sintetico 'Ferrari' di piazza dei Ciliegi. Un campo che sembra davvero portare bene all'Arcetana: sempre a Fiorano, lo scorso 27 ottobre, i biancoverdi avevano infatti dettato legge 5-2 sul Salsomaggiore.

Quanto alla cronaca, pronti-via e Fiorentini colpisce di testa sugli immediati sviluppi dell'angolo battuto da Riccardo Ferrari: la palla termina alta sulla traversa. Poco dopo, nuovo angolo di Riccardo Ferrari: Gagliardi respinge la sfera con una puntuale uscita. Avvio di gara vivace, tant'è vero che la Virtus Castelfranco non sta affatto a guardare: Campani riceve palla da Temzen e potrebbe colpire a tu per tu con Giaroli, ma il guardiano biancoverde manda in angolo. E proprio in seguito al corner, Temzen piazza un colpo di testa da centroarea mandando la palla a sbattere contro il palo a sinistra del portiere. Al 16' Riccardo Ferrari ci prova dal limite, dopo avere agganciato il pregevole suggerimento di Poligani: il tiro si rivela tuttavia fuori misura.

Al minuto numero 22, in seguito all'ennesimo corner di Riccardo Ferrari, Grillenzoni conclude nelle immediate vicinanze di Gagliardi: l'estremo difensore biancogiallo si salva con un'autentica prodezza. L'Arcetana insiste: al 27' ottimo traversone di Fiorentini, ma nell'area modenese nessun giocatore biancoverde si fa trovare pronto per ribadire in rete. Alla mezz'ora, è invece l'organico della Via Emilia a sbloccare la situazione in proprio favore. Nella circostanza, Cannas lascia partire un diagonale che coglie di sorpresa l'intera retroguardia rivale: Giaroli intuisce la direzione del tiro, ma senza riuscire a evitare lo 0-1. Palla in rete, a sinistra del portiere. D'altronde, la gioia della Virtus Castelfranco è di breve durata. Al 37' c'è un tocco di mano in area da parte di Lopez, e il direttore di gara non incontra tentennamenti nell'assegnare il rigore all'Arcetana. Dal dischetto, Puglisi pareggia i conti con un impeccabile tiro centrale. Al 43', lo stesso Puglisi va alla ricerca della doppietta con una conclusione angolata al volo in piena area: il pallone esce a destra di Gagliardi. L'Arcetana riesce comunque a chiudere il primo tempo in vantaggio: al 46' l'ex di turno Fiorentini risolve efficacemente una mischia dalle parti di Gagliardi, individuando il punto del sorpasso con uno spunto vincente proprio sotto porta.

Nella ripresa, al 12' Fiorentini deve lasciare la contesa anzitempo a causa di un problema alla caviglia. Al 15' l'Arcetana ha quindi modo di raddoppiare le distanze: Reggiani interviene in area su Poligani, e l'arbitro assegna un nuovo rigore ai biancoverdi. Dagli 11 metri Messori non sbaglia, mandando il pallone in fondo al sacco a destra di Gagliardi. Il poker è servito appena quattro minuti più tardi, con una imperiosa discesa in contropiede che vede protagonista Puglisi: proprio Puglisi individua l'agognata doppietta, grazie a una ficcante conclusione da posizione angolata in area, che ancora una volta non concede scampo a Gagliardi. L'organico allenato da Cristian Borghi dilaga, e al 23' individua pure il 5-1 sugli sviluppi di un nuovo angolo eseguito da Riccardo Ferrari: nell'occasione, Brevini piazza un indovinato colpo di testa a ridosso della porta. Al 29' Puglisi si produce in un pallonetto dalla lunga distanza, appena dentro la metà campo biancogialla. La sfera prende una traiettoria che termina clamorosamente in rete, sorprendendo tutti a cominciare dallo stesso Puglisi. Al 44' Borsari effettua quindi un tentativo dal limite, ma stavolta Gagliardi risponde in bello stile.Ora l'Arcetana rimane in orbita playout, ma sale a quota 27 punti e continua a condividere il 13° posto con il Gotico Garibaldina: l'area della classifica che assegna la sicurezza di salvarsi direttamente dista soltanto una lunghezza. Per quel che invece riguarda la Virtus Castelfranco, i modenesi rimangono in attesa di cogliere i primi punti stagionali.

'Un successo parecchio salutare - commenta Cristian Borghi, trainer dell'Arcetana - Ritengo anche che questi sei gol siano decisamente significativi e benauguranti, specie considerando che nelle ultime 7 partite avevamo realizzato soltanto una rete. Il fatto che la Virtus Castelfranco sia ultima in graduatoria non deve affatto sminuire ciò che siamo riusciti a costruire: raramente i biancogialli sono incappati in sconfitte così larghe, soprattutto negli ultimi tempi. Gli unici difetti che ci hanno riguardato sono emersi in avvio di gara: ancora una volta siamo partiti con un atteggiamento troppo molle e impreciso, concedendo troppo agli avversari. Prova ne siano il palo colpito dalla Virtus e il momentaneo vantaggio modenese. Tuttavia, in seguito siamo riusciti a risistemarci: sia sul piano dell'indole messa in campo, sia attraverso alcuni accorgimenti tattici che ci hanno permesso di aumentare l'efficienza. In tal modo abbiamo man mano preso il largo, contro rivali comunque vivaci nonostante lo zero in classifica'.Ora, mister Borghi guarda già alla sfida contro il Salsomaggiore: 'Questo successo ci dà un'ulteriore e preziosa carica in vista della trasferta in terra termale. Loro avranno il dente avvelenato, memori del 5-2 che abbiamo inflitto ai gialloblù nel confronto di andata. D'altro canto abbiamo i mezzi che servono per affrontare l'impegno con la necessaria efficacia, e dopo l'affermazione ottenuta qui a Fiorano dobbiamo averne ulteriore consapevolezza'.'Congratulazioni all'Arcetana, che ha interpretato la partita con un'efficienza ben testimoniata dal punteggio - osserva poi Fabrizio Ganassi, direttore generale della Virtus Castelfranco - Alcune decisioni arbitrali a nostro sfavore sono parse quantomeno discutibili, ma non cambiano la sostanza delle cose: avremmo comunque perso, perchè conosciamo bene i limiti che ci riguardano direttamente. Ad ogni modo, siamo felici per i buoni riscontri sviluppati nel primo tempo. I nostri ragazzi stanno comunque onorando la stagione con tenacia, e senza timori reverenziali: proprio per questo, rimuovere lo zero in classifica rappresenta un nostro preciso obiettivo. Chiudere la stagione con qualche punto sarebbe un premio simbolico ma comunque significativo, per gratificare il grande impegno che l'intera squadra sta riponendo in campo'.

ARCETANA - VIRTUS CASTELFRANCO 6 - 1RETI: 30'pt Cannas (V), 37'pt rig. Puglisi (A), 46'pt Fiorentini (A), 15'st rig. Messori (A), 19'st Puglisi (A), 23'st Brevini (A), 29'st Puglisi (A)ARCETANA: Giaroli, Ceci (dal 16'st Pederzoli), Grillenzoni, Bassoli (dal 27'st Teocoli), Brevini, Barbati, Fiorentini (dal 12'st Laamane), Ferrari R., Messori, Poligani (dal 24'st Borsari), Puglisi (dal 30'st Elatachi). A disp.: Cammarota, Mattia Ferrari, Kashari, Ferri. Allenatore: Cristian Borghi.VIRTUS CASTELFRANCO: Gagliardi, Passini, Lopez, Ogunleye, Romanciuc (dal 30'st Antra), Matteo Ferrari, Cannas (dal 13'st Reggiani), Gueye, Temzen, Simonetti (dal 34'st Cusano), Campani (dal 24'st Tondelli). A disp.: Nicolosi, Mariano, Tajeddine, Kola. Allenatore: Maurizio Napolitano.ARBITRO: Astorri di Piacenza (assistenti Servadei di Faenza e Raio di Rimini).NOTE: spettatori 200 circa. Ammoniti Ceci e Borsari (A), Ogunleye e Romanciuc (V).