Eccellenza, il Castelfranco va vicino al primo punto stagionale

Al 39' altra occasionissima per il Borgo, Delporto raccoglie sul secondo palo un traversone dalla sinistra, appoggia verso la rete, ma Nicolosi è miracoloso, togliendo d'istinto la sfera dalla linea di porta. Al 51' la Virtus passa in vantaggio, Temzen triangola con un compagno di squadra e si invola solo davanti a Narduzzo, freddandolo con un preciso rasoterra angolato. Tre minuti dopo il pareggio, angolo dalla destra battuto da Ferretti, la palla incoccia su Ogunleye all'altezza del primo palo, il quale beffa il proprio portiere. Al 57' Gueye sfiora il nuovo vantaggio per i padroni di casa con un tiro dalla distanza che Narduzzo alza sopra la traversa. Al 62' gran tiro di Ferretti dal vertice destro dell'area, la palla sfiora di un niente l'incrocio opposto.



Al 66' ancora Ferretti, ma il suo diagonale questa volta è facile preda di Nicolosi. Al 69' Simonetti vede Narduzzo fuori dei pali e tenta il pallonetto, l'estremo difensore del Borgo evita la disfatta con una manata decisiva sul pallone. Due minuti è Ferrari a ciccare di testa sotto porta il gol del 2-1. Al 77' Ferretti tenta il tiro a rientrare dal limite, Nicolosi si tuffa sulla sua destra e devia in corner. Al minuto 80 il gol del sorpasso, eurogol del neoentrato Abelli dalla distanza, palla che si infila sotto l'incrocio dei pali alla sinistra di Nicolosi. Nel recupero, con la Virtus lanciata alla ricerca del pari, ripartenza ospite, Ferretti entra in area, dribbla un difensore e calcia in porta, Nicolosi respinge da campione, ma nulla può sulla ribattuta di Serroukh.



VIRTUS CASTELFRANCO-BORGO SAN DONNINO 1-3Reti: 51' Temzen (V), 54' aut. Ogunleye (B), 80' Abelli (B), 94' Serroukh (B)VIRTUS CASTELFRANCO: Nicolosi, Passini, Romanciuc (83' Ferri), El Hatimi (79' Cannas), Ogunleye, Ferrari (90' Antra), Amore, Gueye O., Temzen, Sighinolfi, Campani (46' Simonetti). A disp.: Gagliardi, Tondelli, Cusano, Toselli,Valcavi. All.: NapolitanoBORGO SAN DONNINO: Narduzzo, Bisagni (80' Piscicelli), Castagnetti (75' Abelli), Bationo (91' Barozzi), Setti, Sow, Caffarra, Roma, Ferretti, Serroukh, Delporto (60' Labriola). A disp.: Peschieri, Carollo, Taddei, Lorenzani, Biasia. All.: GalliArbitro: Cunsolo di Bologna (Gaglio di Parma, Gacea di Forlì)Note: spettatori 100 circa; ammoniti Sighinolfi, Romanciuc, Caffarra; espulso mister Napolitano (V) a fine primo tempo; recupero 2', 5'