Eccellenza, il Formigine conferma mister Cattani

Dopo un girone di ritorno strepitoso, il Real Formigine ha deciso di confermare mister Checco Cattani anche per la prossima stagione (rimane anche il preparatore Gabriele Iotti). 'Beh – dice il ds dei verdeblù Alessandro Ghidini – non potevamo fare diversamente: abbiamo fatto un girone di ritorno clamoroso battendo anche la Correggese e ora saremmo quarti. Assieme al mio braccio destro Vincenzo Pepe e al mister stiamo valutando una trentina di giocatori, anche se non abbiamo fretta al contrario della passata stagione essendo partiti a luglio e poi adesso circolano delle cifre assurde'. Per quanto riguarda la neopromossa Cdr Mutina, il ds Pivetti ha detto sulla conferma o meno di mster Paganelli: 'Appena ci troveremo con Gian Lauro (Morselli ndr), decideremo il programma della prossima stagione'.

Il Terre di Castelli invece lunedì ufficializzerà Mirko Fontana, ex Castelfranco e Modenese, al posto di Domizzi.

Matteo Pierotti