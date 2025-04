Eccellenza, il Formigine dilaga a Scandiano e timbra la salvezza

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Vittoria travolgente per il Real Formigine che si impone con un netto 5-1 sullo Scandiano e conquista la salvezza matematica. Nei primi minuti la partita è equilibrata e il Formigine fatica a trovare sbocchi offensivi. La prima palla gol è al 21’ quando Macchioni prova una semirovesciata dal limite dell’area mandando di poco fuori il pallone. Dopo meno di un minuto occasionissima con Stanco che premia l’inserimento di Mata che in area di rigore salta il difensore avversario con un colpo di suola ma col piede debole non riesce a centrare la porta da posizione favorevole. Lo Scandiano però reagisce e per qualche minuto impensierisce il Formigine con palloni messi in mezzo all’area.

Al 35’ gli ospiti vanno in vantaggio: punizione calciata da Davoli sul palo del portiere, la respinta di Tarabelloni finisce sui piedi di Galli che a porta vuota deposita il pallone in porta. Dopo solo un minuto Faye, che era stato ammonito in occasione della punizione da cui era nato il primo gol, commette una clamorosa ingenuità, facendosi ammonire per la seconda volta per un fallo su Mata. È proprio Mata che al 38’, servito all’altezza del dischetto del rigore e libero di calciare in porta, segna lo 0-2 chiudendo in pratica la partita. Il secondo tempo inizia col Formigine alla ricerca del terzo gol e in pochi minuti Angelillis arriva a calciare in porta tre volte, senza trovare però mai la rete.

Al 51’ Conclusione improvvisa di Mata dal limite dell’area che libera un destro potentissimo che Tarabelloni riesce solo a toccare senza evitare il gol. Al 55’ segna ancora il Formigine grazie a un cross di Iodice che pesca sul secondo palo Macchioni che di testa sigla lo 0-4. Al 62’ 62’ risultato che diventa ancora più largo: Laruccia è bravo a recuperare palla con caparbietà nella trequarti avversaria e a ad entrare in area di rigore, offrendo poi a Barbieri un facile tap in. Al 73’ contropiede per gli ospiti con Masoch che serve Mata che però trova una bella riposta di Tarabelloni a evitargli la tripletta. Lo Scandiano trova il gol della bandiera al 76’ grazie a una punizione defilata che Wadidi calcia direttamente in porta, Rossi respinge ma il pallone finisce sui piedi di Davitti che insacca facilmente inporta. All’ 87’ lo Scandiano ha una nuova opportunità di segnare con un colpo di testa di Saetti che termina di poco a lato.SPORTING SCANDIANO-REAL FORMIGINE 1-5SPORTING SCANDIANO: Tarabelloni, Barbieri M (66’ Lasagni)., Burani (81’ Strozzi), Faye, Valestri, Bonora, Romani (66’ Pelegri), Ferrari, Rinaldini (70’ Davitti), Provenzano (57’ Saetti), Wadidi. A disposizione: Antonioni, Setti, De Pietri, Barbieri L., Davitti. Allenatore: BaroniREAL FORMIGINE: Rossi, Iodice, Macchioni, Arati, Galli (66’ Mazzarano) Laruccia, Angelillis (56’ Masoch), Davoli (60’ Canatrello), Stanco (56’ Barbieri), Mata, Cuoghi (64’ Toccaceli). A disposizione: Accursio, Marverti, Zafferri, Napoli. Allenatore: CattaniArbitro: Manassero di PiacenzaMarcatori: 35’ Galli (F), 38’ Mata (F), 51’ Mata (F), 55’ Macchioni (F), 62’ Barbieri (F), 76’ Davitti (S)Note: 36’ espulso Faye