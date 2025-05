Eccellenza, il Formigine finisce con un pari e conferma Cattani

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Pochissime emozioni tra due squadre che non riescono a prevalere una sull’altra. Nei primi minuti la gara è più aperta e al 14’ il Formigine, che la scorsa settimana aveva confermato Cattani anche per la prossima stagione, crea la prima occasione in contropiede: lancio lungo per Barbieri, l’attaccante si sposta la palla e calcia ma non riesce a dare precisione al suo tiro. Due minuti più tardi bella iniziativa personale di Lari che supera due giocatori e calcia senza trovare però la porta. Al 20’ il Formigine costruisce una azione corale che termina con un cross dalla destra che riesce a liberare al tiro Barbieri che calcia al volo mandando di poco alto.

Col passare dei minuti le occasioni diminuiscono e la squadra di casa riesce a rendersi pericolosa solamente con un paio di colpi di testa da calcio d’angolo, che finiscono a lato.Al 44’ il Fabbrico arriva al tiro con Pedrazzoli che tenta una conclusione da posizione defilata senza impensierire Accursio. Il secondo tempo vede prevalentemente gli ospiti fare la partita ma senza realmente mettere in apprensione la difesa avversaria. La prima occasione della seconda frazione di gara è in realtà per il Formigine: Cantarello al 58’ con un pallone morbido serve Barbieri oltre la linea difensiva del Fabbrico, ma con un’uscita provvidenziali De Prisco riesce ad evitare il gol. Nessuna delle due squadre sembra riuscire a prevalere sull’altra e la partita si gioca principalmente a centrocampo. Al 79’ gli ospiti arrivano a concludere in porta grazie al tentativo in acrobazia di Minelli che cerca un gol spettacolare, il suo tiro viene però bloccato da Accursio. Nei minuti di recupero l’ultima palla gol è del Formigine: tiro dal limite dell’area di Cuoghi che termina di poco a lato.

TabellinoREAL FORMIGINE-FABBRICO 0-0REAL FORMIGINE: Accursio, Mazzarano (75’ Davoli), Macchioni, Arati (53’ Roncaglia), Galli, Laruccia, Marverti (64’ Toccaceli), Cuoghi, Barbieri (70’ Napoli), Masoch, Cantarello (70’ Stanco). A disposizione: Rossi, Iodice, Angelillis, Carrera,FABBRICO: De Prisco, Albertini, Calabretti, Tamagnini, Galeotti, Budriesi, Koni, Barbieri (56’ Traore), Pedrazzoli (70’ D’Ambrosio), Lari (46’ Guerri), Minelli (85’ Bulgarelli). A disposizione: Auregli, Andolina, Scappi, Sabattini, Zampino. Allenatore: GalantiniArbitro: Sfirischi di PiacenzaNote: ammonito Koni