Eccellenza, il Formigine pareggia e si avvicina alla salvezza

Buon pareggio, nonostante una vittoria avrebbe significato salvezza matematica, contro il Brescello Piccardo per il Real Formigine che si conferma imbattuto in casa nel girone di ritorno e allunga a 5 la striscia di risultati utili consecutivi. Per la squadra di Cattani quella di oggi è anche la terza partita consecutiva senza subire gol. La gara non riserva grandi emozioni, le difese prevalgono sugli attacchi e la quasi totalità delle occasioni arrivano su palla inattiva. Al 17’ Palla insidiosa messa in mezzo da Mata sui cui Zafferri arriva con una zampata ma non riesce a infliggere al pallone la forza necessaria per impensierire il portiere.

Al 25’ clamorosa palla gol Formigine con Galli che colpisce di testa obbligando il portiere avversario a un riflesso straordinario, sulla ribattuta arriva però per primo Macchioni che colpisce la parte interna della traversa facendo rimbalzare la palla a cavallo della linea. Nonostante le proteste dei calciatori di casa l’arbitro valuta che il pallone non sia entrato e non assegna il gol. Il primo tempo si conclude così: con un Formigine che non concede nulla agli avversari e che sembra in grado di gestire a suo piacimento la partita. Nella seconda frazione di gara il Brescello aumenta il proprio peso offensivo, senza però andare mai realmente a un passo dal segnare.

In ogni caso la prima opportunità è per il Formigine: al 52’ punizione battuta perfettamente da Mata ancora per la testa di Galli che riesce a colpire da distanza ravvicinata trovando però la pronta risposta del portiere, bravo a respingere coi piedi. 10 minuti più tardi Mata, il più pericoloso dei suoi, tenta di concludere direttamente in porta su calcio di punizione, il portiere si distende bene in tuffo e respinge. Col passare dei minuti aumentano le offensive del Brescello. Al 66’ opportunità anche per gli ospiti di testa con Cocconi che obbliga Rossi a respingere la palla in angolo. Al 94’ ultima possibilità per segnare per il Brescello che si guadagna un calcio d’angolo, sulla cui battuta Marmiroli è bravo ad anticipare tutti sul secondo palo, ma Rossi è ancora pronto e respinge coi pugni.REAL FORMIGINE-BRESCELLO PICCARDO 0-0REAL FORMIGINE: Rossi, Iodice, Macchioni, Davoli, Galli, Laruccia, Angelillis (63’ Cantarello), Zafferri, Stanco (76’ Barbieri), Mata (79’ Cuoghi), Napoli (85’ Masoch). A disposizione: Accursio, Mazzarano, Marverti, Roncaglia, Toccaceli. Allenatore: CattaniBRESCELLO PICCARDO: Giaroli, Buffagni (88’ Contini), Marmiroli, Binini (88’Rossi), Notari, Truffelli, Mastaj (60’ Iaquinta), Fomov, De Luca (74’ Fiocchi), Cocconi, Zaccariello. A disposizione: Aimi, Favelli, Carma, Bouhali, Cabassi. Allenatore: FontanaArbitro: Chouiref di PiacenzaNote: ammoniti Truffelli (B), Stanco (F), Iaquinta (B), Mata (F), Buffagni (B), Macchioni (F)