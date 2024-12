Eccellenza, il Formigine punito a Brescello dall'ex Binini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Risponde la Brescello Piccardo con una girata ravvicinata di Gianferrari debole che Matteo Rossi blocca. Al 21′ i reggiani la sbloccano: palla a Michele Binini, ex di turno, con slalom in area tra tre difensori e sinistro vincente nell’angolino basso. Al 28′ proteste dei padroni di casa per un’evidente trattenuta di Masoch su Fiocchi che si apprestava a tirare, con l’arbitro che sorvola. Al 41′ incursione della Brescello Piccardo con Cocconi rimpallato dopo un tiro quasi a botta sicura. Al 45′ protagonista Matteo Rossi che disattiva in angolo una girata al volo di Notari. Al 46′ Binini fallisce clamorosamente il raddoppio per i reggiani con un tiro sul fondo da due passi legittimando così il risultato finale.



Il tabellino

BRESCELLO PICCARDO – REAL FORMIGINE 1 – 0

RETE: s.t. 21′ Binini.

BRESCELLO PICCARDO (4-3-2-1): Aimi; Zaccariello, Barbetta, Cocconi, Gianferrari (43′ s.t. Marmiroli); Contini, Buffagni (36′ s.t. Notari), Rizzi (18′ s.t. De Luca); Caffarra (5′ s.t. Oddi), Mattia Rossi (5′ s.t. Fiocchi); Binini. (Giaroli, Bocedi, Maglione, Carra). Allenatore: Andrea Fontana.

REAL FORMIGINE (4-1-4-1): Matteo Rossi; Cornia (26′ s.t. Angelillis), Galli, Mazzarano (44′ s.t. Cantarello), Marverti; Masoch; Loporcaro, Cuoghi, Zafferi, Macchioni; Barbieri. (Accursio, Saccani, Roncaglia, Davoli, Toccaceli, Crispino, Napoli). Allenatore: Francesco Cattani.

ARBITRO: Marina Utili di Faenza (Fedolfi di Parma e Bonioni di Reggio Emilia).

NOTE: pomeriggio di sole con terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 200 circa. Ammoniti: Buffagni, Gianferrari, Zaccariello, Marverti e Zafferi. Angoli: 10 a 1. Recuperi: 1′ p.t. e 5′ s.t.

Matteo Pierotti