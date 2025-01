Eccellenza, il Formigine sbanca Colorno e torna a respirare

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel secondo tempo il Colorno ha una reazione e al 57’ riesce a trovare il gol del pareggio con una punizione dalla trequarti che trova in mezzo all’area Crescenzi, il suo colpo di testa gli rimbalza sulla spalla creando una traiettoria in pallonetto imprendibile per Rossi. Subito dopo il pareggio altra grossa occasione Colorno con un 3 contro 2 in contropiede che obbliga Rossi a una gran parata. Il Formigine torna ad attaccare alla ricerca del vantaggio, sfruttando la velocità di Angellillis, che in pochi minuti fa ammonire due avversari, ma senza riuscire a sfondare. Al 78’ gli ospiti riescono a trovare il vantaggio: bella azione sulla destra che libera Cantarello al cross, Napoli per poco non arriva sul pallone che viene respinto dalla difesa avversaria e arriva ad Arati che calcia al volo e trova un gran gol.



Per l’ex Terre di Castelli questo è il quinto gol in sole quattro partite con la maglia del Formigine. La partita continua con grande agonismo e molti ammoniti ma il Formigine riesce a non correre grossi pericoli e a mantenere il vantaggio.



Tabellino

COLORNO-REAL FORMIGINE 1-2

COLORNO: Rossi, Giglio (75’ Orlando), Botturi, Vezzani, Denti, Crescenzi, Conte, Morrone (85’ Ziliotti), Callego, Carrasco, Toma. A disp. Viotto, Manghi, Aracri, Cavalca, Mbaye, Ruggeri, Casali. All. Cristiani

REAL FORMIGINE: Rossi, Marverti, Macchioni, Arati, Galli, Laruccia, Angelillis (88’ Operato), Davoli (65’Zafferri), Stanco (65’ Napoli), Barbieri (75’ Masoch), Cuoghi (75’ Cantarello). A disp. Accursio, Savino, Mazzarano,

Roncaglia, Masoch. All. Cattani

Arbitro: Lanzara di Barcellona Pozzo di Gotto

Reti: 10’ Rig. Arati (F), 57’ Crescenzi (C), 78’ Arati (F)

Note: Rigore sbagliato da Carrasco al 25’, ammoniti Laruccia, Davoli, Giglio, Botturi, Vezzani, Orlando, Macchioni

Matteo Pierotti