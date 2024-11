Eccellenza, il Formigine si illude con Masoch ma alla fine si arrende

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nella seconda metà della ripresa il Formigine si abbassa e la Fidentina prende il controllo della partita creando occasioni continue con Nocciolini e Pasaro, schierati dall’allenatore molto vicini tra di loro per mettere in difficoltà i centrali del Formigine. Al minuto 75 la Fidentina ha una grossa opportunità con Nocciolini che colpisce la traversa e al minuto 85 trova il gol del vantaggio con Casarini su calcio d’angolo. Nei minuti finali il Formigine tenta una reazione di orgoglio e ha la possibilità di pareggiare su una palla forte e tesa di Masoch che Crispino per poco non devia in porta in spaccata.



Il tabellino

FIDENTINA-REAL FORMIGINE 2-1

FIDENTINA: Mora, Agostinelli (78’ Alfieri), Visconti, Cruoglio, Leporati, Casarini, Varani, Lorenzani (66’ Bandagogo), Nocciolini, Pasaro, Compiani. A disp. Ballotta, Azzali, Ferri, Calzetti, Araldi, Alinovi, Petrelli. All. Montanini

REAL FORMIGINE: Rossi, Marverti, Macchioni, Carrera, Galli, Mazzarano, Loporcaro (75’ Cornia S.), Zafferri, Napoli (60’ Angelillis, 80’ Roncaglia), Bellentani (Crispino 60’), Masoch. A disp. Cornia F., Saccani, Davoli, Stefanini, Toccaceli. All. Cattani

Arbitro: Cappello di Imola

Reti: 10’ Masoch (R), 49’ Pasaro (F), 85’ Casarini (F)

Note: ammoniti Pasaro, Crispino, Bandagogo, Zafferri, Angelillis sostituito per infortunio

Matteo Pierotti