Eccellenza, il Formigine supera l'Arcetana e vede la salvezza diretta

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Formigine 'Stasera niente di nuovo': è il titolo di un varietà televisivo Rai della coppia Mondaini-Vianello, ma anche uno slogan che ben riassume la trasferta dell'Arcetana al 'Pincelli' di Formigine. Oggi in terra modenese si è giocato per il 24° turno di Eccellenza: ancora una volta niente punti, ma soprattutto niente gol per i biancoverdi. Successo dei padroni di casa, che così si sono aggiudicati un delicato e cruciale scontro diretto nell'ambito della lotta salvezza. Viceversa, l'organico allenato da Cristian Borghi non ha mancato di manifestare una buona vivacità a livello di costruzioni di gioco e di incursioni offensive. Unico ma decisivo problema: in fase realizzativa si continua a stentare, e pure parecchio.

I numeri parlano davvero chiaro: nelle 7 partite fin qui disputate durante il 2025, l'Arcetana ha trovato la via della rete soltanto una volta (Poligani in rete nella sconfitta a Brescello). Anche oggi la scarsa concretezza in zona gol ha rivestito un ruolo basilare nel delineare il risultato finale, al cospetto di un Real Formigine che comunque ha decisamente cambiato volto rispetto alle titubanze di inizio campionato.Quanto alla cronaca del confronto, come è noto gli ospiti si sono trovati a fronteggiare assenze di rilievo: Mattia Brevini e Luca Puglisi squalificati, Mattia Poligani fuori a causa degli strascichi influenzali. Oltretutto a metà ripresa l'Arcetana ha dovuto rinunciare pure a Denis Caniparoli, rosso diretto per proteste.Andando con ordine, nel corso del primo tempo i biancoverdi mostrano comunque un atteggiamento spavaldo.

Al 20' Elatachi avrebbe un'ottima opportunità per sbloccare il punteggio, ma il suo tiro a tu per tu con Rossi non va a bersaglio. Discorso analogo per l'occasione sopraggiunta poco più tardi, quando Grillenzoni non riesce a piazzare quella che sarebbe stata la stoccata dello 0-1.Poco dopo l'intervallo, è invece il Real Formigine a siglare il punto del vantaggio. Al 5' tutto nasce da una svista difensiva di Barbati, che finisce per favorire involontariamente Mata: quest'ultimo non incontra alcun tipo di esitazione nell'individuare il gol, con una imperiosa conclusione da centroarea sulla quale Giaroli non ha scampo. A seguire l'Arcetana prova a reagire, facendosi vedere almeno quattro volte dalle parti di Rossi: tuttavia, la retroguardia verdeblù non corre mai pericoli particolarmente seri. Il definitivo raddoppio giunge quindi al 25', sugli sviluppi di un lancio lungo: Ceci e Giaroli non si capiscono, e così Napoli ha buon gioco nell'insaccare a porta vuota. Da lì in avanti, il cammino modenese diventa in progressiva discesa: l'Arcetana fatica a sviluppare una nuova reazione, mentre viceversa il Real gestisce bene ogni frangente fino al triplice fischio. Da segnalare tra gli ospiti l'ampio spazio assegnato a Matteo Ferri, attaccante classe 2008.Con questa affermazione l'organico guidato da Francesco Cattani si è portato al 12° posto a quota 25, scavalcando proprio l'Arcetana. Se il campionato finisse oggi la compagine d'oltre Secchia sarebbe salva senza spareggi, mentre i biancoverdi stazionano invece in zona playout con 24 punti: tredicesimo posto, unitamente al Gotico Garibaldina.'In buona sostanza, è stata la stessa Arcetana che stiamo vedendo in queste settimane - commenta il trainer biancoverde Cristian Borghi - I nostri ragazzi non si tirano mai indietro in quanto a impegno, e mettono in campo ogni sforzo possibile per imbastire un'apprezzabile manovra di gioco. Sono doti emerse pure stavolta: soprattutto durante il primo tempo, che a mio parere noi abbiamo interpretato meglio rispetto agli avversari. D'altro canto stiamo pagando un prezzo davvero altissimo, un prezzo legato a questa evanescenza in zona gol che ancora non siamo riusciti a toglierci di dosso. ll fatto di essere poco ficcanti in chiave di attacco fa passare in secondo piano tutta la mole di gioco che comunque riusciamo a creare. Il Real Formigine, così come il Fabbrico domenica scorsa, ha manifestato una concretezza ben maggiore rispetto a noi: una qualità che a noi sta totalmente mancando, e che dobbiamo recuperare quanto prima anche perchè i mezzi in tal senso non ci mancano. I modenesi possono inoltre contare su un tasso di esperienza ben superiore, e ritengo che ciò abbia rappresentato un altro elemento di rilevante importanza nel determinare il risultato. La compagine verdeblù dispone infatti di nomi molto navigati, grandi conoscitori della categoria: da Arati a Stanco, da Davoli a Napoli'.Ora, il calendario sembrerebbe arrivare in soccorso dei biancoverdi. Domenica prossima 16 febbraio arriverà in via Caraffa la Virtus Castelfranco, ultima della classe a quota 0 e in arrivo dall'odierna sconfitta casalinga contro la Vianese (0-3). Fischio d'inizio al consueto orario delle 14,30. 'Recupereremo Puglisi, Brevini e presumibilmente anche Poligani, tre assenze che qui a Formigine non hanno mancato di farsi sentire - osserva Borghi - In effetti, sulla carta abbiamo una maiuscola opportunità per fare punti preziosi e per centrare un ritorno alla vittoria che adesso ci serve come il pane. D'altro canto, le considerazioni che ho effettuato poc'anzi non cambiano di una virgola. L'esigenza primaria è e resta sempre quella di sbloccarci a livello realizzativo: in caso contrario, potrebbe esserci il serio rischio di non prevalere neppure sulla Virtus Castelfranco. Di conseguenza, all'orizzonte c'è un duello che non possiamo affatto prendere sottogamba'.'Nel corso del primo tempo, ritengo che entrambe le squadre abbiano badato più che altro ad adeguarsi alle difficili condizioni del terreno di gioco - sottolinea quindi Alessandro Ghidini, direttore sportivo del Real Formigine - Le costanti precipitazioni di questo fine settimana hanno avuto puntuali ripercussioni sul nostro rettangolo verde. Durante la ripresa siamo emersi in maniera più visibile, forse aiutati anche dal fatto di attaccare nella zona del campo più asciutta. In più l'Arcetana si è data un nuovo assetto praticando alcuni cambi, ma noi abbiamo risposto con prontezza ed efficienza effettuando ulteriori salti di qualità rispetto alla prima frazione di gioco. Per noi un successo prezioso e significativo: stiamo vivendo una nuova pagina all'interno della nostra stagione, e oggi ne abbiamo dato testimonianza ancora una volta. Tra l'altro, il successo è giunto nonostante le pesanti defezioni che anche noi abbiamo dovuto fronteggiare: con Laruccia influenzato e gli acciaccati Savino, Operato e Cuoghi, contro l'Arcetana eravamo in emergenza specie per quanto riguarda l'assetto difensivo. Più in generale, a inizio campionato ci siamo presentati con un organico costruito in fretta e furia: a causa delle ben note vicende che hanno visto un cambiamento nella compagine dirigenziale. Tuttavia nel corso del tempo la squadra ha trovato una dimensione sempre più stabile e convincente, pure grazie a nuovi innesti che sono intervenuti a consolidare la rosa dal punto di vista del potenziale'. Ghidini si sofferma poi sui biancoverdi: 'Continuo a pensare che l'Arcetana abbia comunque validi mezzi per aspirare alla salvezza diretta, specie quando rientreranno gli elementi che oggi erano assenti. L'organico di mister Borghi annovera a sua volta protagonisti di pregevole rilievo, come ad esempio il vice capitano Pederzoli'. Domenica 16 febbraio, Real Formigine di scena a Rolo.REAL FORMIGINE - ARCETANA 2 - 0RETI: 5'st Mata, 25'st Napoli.REAL FORMIGINE: Rossi, Iodice, Macchioni (dal 26'st Angelillis), Arati, Galli, Davoli (dal 39'st Mazzarano), Cantarello, Zafferri, Stanco (dal 46'st Toccaceli), Mata (dal 17'st Barbieri), Napoli (dal 39'st Masoch). A disp.: Accursio, Saccani, Khalili, Roncaglia. Allenatore: Francesco Cattani.ARCETANA: Giaroli, Ceci, Grillenzoni, Bassoli (dal 33'st Laamane), Pederzoli (dal 23'st Ferri), Barbati, Fiorentini (dal 38'st Kashari), Ferrari R. (dal 36'st Ferrari M.), Messori, Caniparoli, Elatachi (dal 13'st Teocoli). A disp.: Cammarota, Pagliani, Borsari, Gilioli. Allenatore: Cristian Borghi.ARBITRO: Ghirardi di Ravenna (assistenti Zappavigna di Parma e Marasco di Bologna).NOTE: spettatori 250 circa. Ammoniti Macchioni e Cantarello (R). Espulso al 23'st Caniparoli (A) per proteste.