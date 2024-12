Eccellenza, il giudice: Scandiano-Virtus Castelfranco non si rigioca

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

come da pronostico , non ri rigiocherà. Il Castelfranco chiedeva che la gara venisse rigiocata per un errore tecnico dell'arbitro che aveva sanzionato con un giallo, e non con un rosso come chiedeva la Virtus, una fallo di mano fuori area del portiere dello Scandiano. L'arbitro invece ha applicato fedelmente il regolamento visto che, non essendo una chiara occasione da rete, la sanzione da applicare era l'ammonizione.'Gara del 15/12/2024 Sporting Scandiano-Virtus Castelfranco. Il giudice sportivo, sciogliendo la riserva ha letto il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dalla soc. Virtus Castelfranco calcio, con il quale si lamenta un presunto errore tecnico dell’arbitro - si legge nella decisione -. A detta dell’istante, primo minuto del primo tempo, il direttore di gara avrebbe semplicemente ammonito il portiere Soc.

sporting Scandiano, senza quindi espellerlo, dopo che quest’ultimo ha toccato con le mani la palla al di fuori della propria area di rigore privando, di conseguenza, il proprio attaccante di una evidente opportunità di segnare una rete. In conseguenza di quanto precede la soc. Virtus Castelfranco Calcio chiede che la gara sia ripetuta. Considerato che, nel supplemento richiesto da questo giudice sportivo, il direttore di gara ha espressamente dichiarato che la fuoriuscita del portiere, ed il relativo tocco di mano al di fuori dell’area di rigore, ha interrotto una promettente azione d’attacco e non una chiara occasione da rete, motivo per cui ha adottato il provvedimento disciplinare dell’ammonizione.



Considerato che in virtù di quanto precede le circostanze addotte in reclamo non emergono dal referto arbitrale, nonché dal supplemento rilasciato dall’arbitro, a cui deve essere riconosciuto il valore di fonte di prova privilegiata. Osserva questo giudice sportivo: L’articolo 65 del C.G.S. stabilisce che: “i giudici sportivi giudicano, senza udienza e con immediatezza, in ordine alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del regolamento di gioco”; La conseguenza è che tali decisioni arbitrali sono insindacabili e non possono formare oggetto d’esame da parte di questo Giudice Sportivo il quale, pertanto, non ha il potere di esercitare il controllo sulla corretta applicazione delle regole tecniche o meno, salvo il caso in cui l’arbitro, nel suo referto, non abbia esplicitamente ammesso di aver compiuto un errore tecnico. Questo giudice sportivo, conseguentemente delibera di non accogliere il reclamo proposto dalla soc. Virtus Castelfranco calcio e, quindi, di omologare la gara con il risultato conseguito sul campo al termine della gara, ovvero Scandiano-Virtus Castelfrano 2-0'.

Matteo Pierotti