Eccellenza, il presidente del Castelfranco Di Cosmo fa chiarezza sulla società

Il presidente della Virtus Castelfranco Diego Di Cosmo ci ha chiamato per chiarire alcune cose. “Mauro Melotti? Ci ha contattato inizialmente solo per il settore giovanile, ha parlato anche col nostro responsabile, il vicepresidente Claudio Trebbi, poi per quanto riguarda la prima squadra vedremo. Comunque il Castelfranco, l'ho già detto, non cerca acquirenti ma solo gente che ci dia una mano. Il prossimo anno? Cercheremo di allestire una squadra che punti a un campionato di metà classifica, non abbiamo i mezzi per vincere il campionato, questo lo posso dire, ma comunque allestiremo una buona squadra, un mix tra giovani e giocatori più esperti. L'allenatore sarà ancora Napolitano, il ds Ganassi. Trunfio? Beh, non c'è più da dicembre, quando ha capito che la squadra sarebbe retrocessa, non so però dove sia andato. Mi chiede se siamo in pari con i compensi dei giocatori? Beh, con quelli della passata stagione non abbiamo nessuna pendenza, abbiamo saldato tutto entro lo fine dello scorso anno. Per i giocatori di quest'anno salderemo tutto entro la fine della stagione visto che manca ancora una giornata”.

Matteo Pierotti