Eccellenza, il Real Formigine batte il Gotico a vede la salvezza

Il Formigine batte nel finale il Gotico e si porta a -2 dalla salvezza diretta. Davvero una rincorsa incredibile per i verdeblù che prima dell'inizio del ritorno erano addirittura a -6 dai playout.Più brillante l’avvio degli ospiti, insidiosi all’8’ con un tiro cross dalla mancina di Raggi, imbeccato da Rossi, che si perde di poco a lato. Al minuto 17 Rossi imbuca in area per Raggi, che a sua volta appoggia all’indirizzo di Maggiari che, da ottima posizione, calcia debolmente tra le braccia del portiere. Prima opportunità cui fa seguito quella ancora più ghiotta, 4’ oltre, non capitalizzata da Franchi, che su cross invitante di Raggi inzucca troppo debolmente, entro l’area piccola, consentendo all’estremo modenese di sventare il pericolo.

Al 28’ si fanno vivi i locali con punizione fuori bersaglio di Napoli, mentre al 36’, su cross di Moschetti, ancora troppo debole la deviazione aerea di Franchi per superare l’attento Rossi. Nella ripresa (5’) Maggiari, imbeccato da Franchi, fila via in contropiede ma conclude alto. Sul ribaltamento di fronte di poco a lato un colpo di testa di Napoli e, 1’ più tardi, i locali falliscono una clamorosa opportunità con tiro a giro di Zafferri che si spegne d’un soffio a lato. Poi (12’) tocca a Spotti, su assist di Makaya, fallire il vantaggio con sparo, a tu per tu, sul portiere, chiamato successivamente in causa da una punizione di Rossi. A metà frazione, su azione di rimessa di Napoli, Zafferri spara oltre la traversa una sorta di rigore in movimento, mentre (33) su angolo di Raggi l’incornata a colpo sicuro di Makaya viene sventata sulla linea da un difensore. Il pari sembra scritto in cielo, ma al minuto 40’, sugli sviluppi di una punizione dalla mancina e seguente batti e ribatti il neo entrato Masoch trova la zampata vincente, beffando un buon Gotico.REAL FORMIGINE-GOTICOGARIBALDINA 1-0REAL FORMIGINE: Rossi, Mazzarano, Macchioni, Arati, Galli, Operato (20’st Angelillis), Cantarello, Zafferri (30’st Masoch), Stanco (23’st Toccaceli), Napoli, Roncaglia (1’st Cuoghi). A disp: Accursio, Khalili, Saccani, Davoli, Barbieri. All: Cattani.GOTICOGARIBALDINA: Terenzio, Rovelli, Moschetti (44’st Gnaziri), Mavrov, De Matteo, Franchi (35’st Rantier), Spotti (35’st Menzani), Makaya, Maggiari, Rossi, Raggi. A disp: Rapacioli, Mazzocchi, Bosini, Ciotola, Bernazzani. All: Achilli.ARBITRO: Attanasio di Milano.RETI: 40’st Masoch.NOTE: ammoniti Maggiari, Rossi, Arati e Rovelli