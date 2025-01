Eccellenza, il Terre affonda a Viano: addio primo posto

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La Vianese, per controbattere a livello tattico il gioco delle Terre di Castelli scende in campo un po’ più coperta del solito, con un 4-3-1-2 che ha visto la conferma della difesa formata da Palmiero e Silvestro sugli esterni, Contipelli e Mammi in mezzo, con Bernabei come vertice basso del rombo di centrocampo, il nuovo arrivo Pezzani sul centro destra, Bandaogo sul centro sinistra e Vaccari spostato nel ruolo di trequartista, col compito anche di bloccare il gioco che passava dai piedi del play Giordano, dietro a Falanelli e Bertetti. Ebbene, dopo 12’ la Vianese potrebbe già passare in vantaggio: Vaccari intercetta un pallone sulle trequardi, avanza si accentra e pennella un sinistro precisissimo sul palo opposto, ma il palo gli dice di no.



Un minuto dopo, su calcio d’angolo, ci prova Palmiero, ma il portiere ospite gli nega la gioia del gol. Il Terre reagisce al 16’ quando Esposto cerca il gol ma non inquadra la porta; il bomber, però, due minuti ritenta la sorte, ma questa volta è un ottimo Della Corte a neutralizzare la minaccia con un ottimo intervento sul primo palo, con manona bassa aperta; sulla successiva battuta Massari colpisce bene di testa, ma il pallone termina oltre la traversa. La Vianese a questo punto riparte e al 40’ Bernabei pennella un pallone sul palo lontano per Bandaogo, che fa la torre per Bernabei, che, spalle alla porta, protegge il pallone, poi lo gira in rete di sinistro da pochi passi: 1-0. La Vianese insiste e al 45’ Pezzani vola sulla destra da dove pennella un cross per l’accorrente Vaccari che, di testa, trasforma in rete per il definitivo 2-0. Nella ripresa, mister Domizzi getta subito nella mischia Scarlata e Tzvetkov per Massari ed Esposito, ma il risultato non cambia. Il primo sussulto modenese arriva al 15’ quando un rimpallo a favore delle Terre vede Pigozzi calciare fuori da ottima posizione. A questo punto Domizzi cambia ancora e mette dentro Hasanaj per Bruno. Il Terre si gioca quindi il tutto per tutto per recuperare la partita e al 23’, su corner, Gigli colpisce di testa molto bene, ma Della Corte, con un grande intervento, tira via la palla dalla porta, salvando il risultato. Poi non ci sono più emozioni fino alla fine.



Il tabellino

VIANESE-TERRE DI CASTELLI 2-0

Marcatori: al 40’pt Bertetti, al 45’pt Vaccari.

Vianese: Della Corte, Palmiero, Silvestro, Bernabei, Mammi, Contipelli, Pezzani, Bandaogo, Bertetti (dal 25’st Malivojevic), Vaccari, Falanelli (dal 42’st Sighinolfi). A disp.: Malpeli, Spigoni, Mininno, Caselli, Bonacini, Gvianidze, Rizzuto. All.: Sarnelli.

Terre di Castelli: Gibertini, Gargano, Hajbi, Giordano, Gigli, Massari (dal 1’st Scarlata), Barbolini (dal 25’st Azzi), Bruno (3' st Hasanaj), Iori, Luca Esposito (dal 1’st Tzvetkov), Pigozzi. A disp.: Venturelli, Ben Driss, Dembacaj, Nait, Guidotti. All.: Domizzi.

Arbitro: Rotondo di Frattamaggiore.

Note: ammoniti Palmiero, Mammi, Falanelli (V), Giordano, Gigli (T).

Matteo Pierotti