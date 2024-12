Eccellenza, il Terre di Castelli libera Arati e pensa a Luppi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La Virtus Castelfranco nelle prossime ore dovrebbe ufficializzare due giovani, un 2005 e un centrocampista esperto per cercare l'ultimo disperato tentativo per salvare una nave che sta affondando.

Le altre

La Vianese, dopo Pezzani dalla Cittadella, ha ufficializzato il centrocampista Christian Sighinolfi ('04) che aveva iniziato la stagione al Corticella ed ex Sangiuliano, Pistoiese e giovanili del Sassuolo. La Correggese sta per ufficializzare Luca Siligardi, attaccante classe '88 che ha calcato anche i campi della Serie A, mentre Davide Luppi è già ai titoli di coda (lo vogliono diverse squadre).

Matteo Pierotti