Eccellenza, il Terre di Castelli non va: a Colorno arriva il primo ko

Ottenuto il vantaggio il Colorno si chiude raccolto nella propria metà campo e tenta di ripartire in velocità. Male la manovra lenta e prevedibile del Terre di Castelli che non riesce mai ad impensierire nuovamente il portiere di casa. Seconda frazione con gli stessi uomini per Domizzi mentre il Colorno sostituisce Yener con Ziliotti. Tre occasioni per il Terre nei primi minuti della ripresa, che al 46’ reclamano un rigore per atterramento di Hajbi non visto da Zamagna di Saronno mentre al 49’ si presentano davanti a Cattabiani con Malo che scarica a Scarlata ma un difensore mette in angolo quando ormai sembrava fatto il pareggio. Un minuto dopo è lo stesso Scarlata a calciare da fuori area trovando Cattabiani rispondere con difcoltà. Scena che si ripete al 66’ con Scarlata che salta un uomo e scarica di destre nel sette, miracolo del giovane portiere di casa.



Il Colorno inserisce Traore al posto di Carissimo e sfrutta il contropiede ottimamente con Carrasco che in una ripartenza mette in condizione Morrone di involarsi verso la port e cogliere il palo con Venturelli in uscita. Sull’altro fronte ci provano ancora Giordano a giro da sinistra e ancora Scarlata ma Cattabiani oggi è insuperabile. Il Colorno invece riparte con gli attaccanti veloci e per ben due volte mette un uomo davanti alla porta, questa volta è Venturelli a compiere il miracolo. Il portiere ospite nulla può infine sull’ennesima ripartenza,frutto del tentativo estremo del Terre di recuperare il vantaggio, quando Traore riesce a segnare il meritato due a zero. Da segnalare al 83’ l’espulsione di Morrone per doppia ammonizione.



Tabellino

Colorno-Terre di Castelli 2-0

Colorno: Cattabiani, Toma, Botturi, Dente, Giglio, Morrone, Cavalca (dal 73’ Anastasia, Vona (dal 54’ Manghi), Carissimi (dal 54’ Traore), Carrasco, Yener (dal 46’ Ziliotti). A disposizione: Viotto, Crescenzi, Nuredini, Casali, Scalea. Allenatore: Bertoli M.

Terre di Castelli 1907: Venturelli 6, Gargano 6, De Lucca 5 (dal 65’ Giordano 5), Arati 5 (dal 76’ Esposito 6), Gigli 5,5, Hajbi 5,5, Bruno 5, Pigozzi 6 (dal 83’ Nait 5,5), Iori 5,5 (dal 65’ Habib 5), Malo 5 (dal 59’ Barbolini 6). A disposizione: Lenzi, Azzi, Bationo, Massari. Allenatore: Domizzi M.

Arbitro Zamagna di Saronno

Ammoniti: al 30’ Yener (C), al 65’ Giordano (T), 67’ Habib (T), al 76’ Morrone (C), al 84’ Anastasia (C)

Espulso: Morrone (C) al 83’ per doppia ammonizione