Eccellenza, il Terre di Castelli ora vuole i playoff

Il vicepresidente del Terre di Castelli Alessandro Luppi commenta così la vittoria per 1-0 di domenica sul Brescello, un successo arrivato solo nel finale. 'È stata una gara complessa, più complicata del previsto. Pensavamo che il Brescello giocasse come all'andata, in una gara avvincente e combattuta che perdemmo 1-3. Invece è arrivato a Castelvetro per non perdere, difendendosi strenuamente e vendendo cara la pelle. La vittoria ci lancia in piena corsa plaoff. I prossimi due incontri, contro il Castelfranco e lo Sporting Scandiano, sono alla nostra portata, ma non bisogna abbassare la guardia. Il nostro obiettivo? Centrare i playoff, possibilmente senza arrivare quinti, per evitare di essere tagliati fuori dalla regola dei 7 punti di distanza con la seconda classificata, perché la Correggese sta correndo fortissimo'.

'Contro le grandi abbiamo sempre faticato molto.

Non per assenza di carattere - commenta Luppi - quanto più per le scelte sbagliate di mercato: i cinque giocatori più importanti arrivati in estate non si erano amalgamati col gruppo, e sono stati poi sostituiti a gennaio. Queste criticità, nelle grandi partite, sono venute fuori, e abbiamo sbagliato la maggior parte dei match decisivi. Gli ultimi acquisti sono invece centrati e in linea col progetto. C'è stato qualche ritorno, come quello di Dembacaj, un ragazzo che ha provato il salto di categoria, ma a causa di un infortunio ha avuto difficoltà nella nuova squadra. Quando a gennaio, nella finestra di mercato, si è presentata l'occasione per il suo ritorno, l'abbiamo riaccolto volentieri: nonostante la giovane età (è un classe 2000), è un giocatore fondamentale, ha temperamento e leadership. Coi nuovi arrivi e con la sintonia ritrovata, possiamo ambire ai posti che contano'.