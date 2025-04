Eccellenza, il Terre di Castelli pareggia e dice addio ai playoff

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Il Terre di Castelli pareggia con l' Arcetana e dice addio ai playoff. Pur essendo andata in svantaggio per ben due volte, quest'Arcetana si è tenuta ben distante dal rischio di dimostrarsi arrendevole. Comunque andrà a finire questo campionato, i biancoverdi hanno dato prova ancora una volta di poter meritare la salvezza. Oggi, sul sintetico 'Venturelli' a Castelvetro di Modena, si è giocato per il 33° e penultimo turno di Eccellenza. Con il punto ottenuto contro il forte Terre di Castelli, l'organico allenato da Cristian Borghi ha effettuato un nuovo importantissimo passo avanti verso la permanenza nella categoria. Giaroli e soci sono tredicesimi in classifica, a quota 38: per restare in Eccellenza senza timore di smentita, basterà cogliere un punto domenica 4 maggio nella sfida interna con lo Zola Predosa.

Addirittura, 38 punti sarebbero già sufficienti se si verificherà almeno una di queste condizioni: pareggio o sconfitta del Colorno sul campo della Vianese, pareggio o sconfitta del Gotico Garibaldina nel duello casalingo con la Fidentina.Al 20' mister Borghi deve sostituire Poligani a causa di problemi alla schiena: al suo posto, Mattia Ferrari. Al 36', gli oronero sbloccano la situazione in proprio favore: dopo avere ravvisato un contatto in area tra Laamane e Hasanaj, l'arbitro non incontra alcuna esitazione nell'assegnare il rigore ai padroni di casa. Dal dischetto Iori non fallisce, siglando così il provvisorio 1-0. Tuttavia, a inizio ripresa l'Arcetana riequilibra i conti: l'azione dell'1-1 nasce in seguito a un calcio d'angolo eseguito da Riccardo Ferrari. La palla giunge a Puglisi, che lascia partire un'imperiosa conclusione in diagonale: Gibertini ci arriva, ma senza riuscire a trattenere la sfera.

La respinta del portiere premia Messori, che a quel punto si dimostra lesto nell'individuare la via della rete a tu per tu con l'estremo difensore modenese. Passano soltanto pochi minuti, e il Terre di Castelli mette di nuovo la freccia: anche in questo caso, tutto nasce da un corner. Gigli realizza all'interno dell'area, finalizzando alla perfezione un'azione insistita dalle parti di Giaroli. D'altro canto, i biancoverdi sono ben distanti dal volersi perdere d'animo: poco dopo la mezz'ora arriva il definitivo 2-2, in seguito a un efficace fraseggio che vede protagonisti i neoentrati Caniparoli e Grillenzoni. Proprio Grillenzoni indovina un'efficace stoccata: il suo tiro parte tra il limite dell'area e il dischetto del rigore, battendo Gibertini per la seconda volta.'Sono davvero felice - evidenzia il trainer biancoverde Cristian Borghi - Abbiamo cercato e voluto questo pari mettendo in campo tutte le nostre forze, sia fisiche sia mentali. Ottenere un punto qui a Castelvetro non era affatto un compito semplice, specie considerando l'oggettiva forza degli avversari di turno: sulla carta il Terre di Castelli è molto più forte di noi, e peraltro lo aveva dimostrato anche all'andata imponendosi 0-3 in via Caraffa. All'inizio ci siamo mostrati un po' timorosi, ma dopo i primi 20 minuti siamo pienamente entrati in partita: il fatto di avere subìto l'1-0 non ha minimamente scalfito la nostra volontà di costruire gioco e occasioni da rete. Nella ripresa, dopo il 2-1, non abbiamo incontrato problemi nell'alzare il baricentro della nostra azione: una scelta per certi versi audace, che tuttavia si è rivelata davvero premiante. Quanto al resto, a inizio ripresa ho dovuto sostituire Laamane che ha ricevuto una scarpata in volto: involontaria maevidente. Lì ci poteva stare anche un cartellino rosso, ma non è il caso di polemizzare più di tanto. Ciò che conta è avere ottenuto un ottimo risultato, contro una realtà che quest'anno ha pienamente legittimato la propria permanenza nell'alveo dell'alta classifica'.'La delusione da parte nostra c'è, inutile stare qui a negarla - osserva quindi Maurizio Domizzi, allenatore del Terre di Castelli - Per quanto ci riguarda, questa era la nostra ultima sfida casalinga nell'ambito della stagione regolare. Avremmo potuto e dovuto affrontarla in maniera differente e con maggiore efficienza, arrivando a ottenere una vittoria che ci avrebbe permesso di conservare qualche speranza in ottica playoff. La sfida è stata tutt'altro che noiosa: di fronte due squadre che si sono affrontate con energia e grinta, e che hanno costruito apprezzabili trame di gioco. Noi abbiamo colpito un palo, e inoltre ci è stata annullata una rete che forse andrebbe rivista. Ad ogni modo, ciò non cambia la sostanza delle cose: purtroppo siamo incappati nel problema che ci sta affliggendo da tutta l'annata, ossia quello di subire troppi gol evitabili. In tal modo non siamo andati oltre il pari, contro un'Arcetana comunque in buona forma'. Domenica prossima 4 maggio, gli oronero chiuderanno la stagione facendo visita al Rolo.TERRE DI CASTELLI - ARCETANA 2 - 2RETI: 36'pt rig. Iori (T), 8'st Messori (A), 12'st Gigli (T), 35'st Grillenzoni (A)TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Gigli, Gargano, Bruno, Dembacaj, Hajbi, Barbolini (dal 32'st Giordano), Hasanaj (dal 34'st Mondaini), Esposito (dal 24'st Scarlata), Iori (dal 35'st Tzvetkov), Pigozzi. A disp.: Venturelli, Azzi, Massari, Deliu, Baldari. Allenatore: Maurizio Domizzi.ARCETANA: Giaroli, Ceci, Laamane (dal 1'st Pederzoli), Bassoli, Brevini, Barbati, Poligani (dal 20'pt Ferrari M.), Ferrari R. (dal 22'st Caniparoli), Messori, Puglisi (dal 42'st Kashari), Fiorentini (dal 22'st Grillenzoni). A disp.: Cammarota, Teocoli, Borsari, Elatachi. Allenatore: Cristian Borghi.ARBITRO: Trotta di Udine (assistenti Vitali di Bologna e sig.ra Spani di Ravenna).NOTE: spettatori 250 circa. Ammoniti Gigli, Dembacaj e Hajbi (T), Bassoli e Brevini (A).