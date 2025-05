Eccellenza, il Terre di Castelli saluta Domizzi con una vittoria a Rolo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Ultima partita per il Terre sul campo di Rolo in una stagione onorevole ma non esaltante come ci si poteva augurare ad inizio stagione. Risultato importante soprattutto per i padroni di casa a cui sarebbe bastato un punto per disputare matematicamente il playout di girone in casa. Per il Terre unico obiettivo rimasto finire al quinto posto. Partita molto equilibrata nella prima frazione con i padroni di casa che al 25’ sfiorano il gol con Scarpato (anno di nascita 2005) che calcia alto un ottimo pallone. Risposta del Terre affidata al destro di Scarlata deviato in angolo dall’estremo difensore locale. Ripresa subito in mano al Terre che già al 53’ passa in vantaggio con Iori, lesto ad insaccare di destro incrociando nell’angolino opposto il primo palllone toccato.

Il Rolo si riversa nella metà campo oronera e si espone al contropiede ma oggi gli avanti di Domizzi non hanno la mira giusta e sprecano l’inverosimile due volte con Barbolini, una con il neo entrato Tzvetkov ed ancora con Iori il doppio vantaggio. Il Rolo ha una ottima occasione con il neo entrato Marchesi al 79’ ma Gibertini fa gli straordinari ripetendosi quattro minuti più tardi con la deviazione del proprio difensore Gigli che stava per compiere il più sciagurato degli autogol. Al termine palla buona ancora per Scarpato che non centra lo specchio e la partita termina con il successo dei ragazzi di Domizzi, che dal prossimo anno non sarà più al Terre. Per il Rolo invece ora ci sono i playout contro il Gotico.ROLO-TERRE DI CASTELLI 0-1ROLO: Grigoli , Ziliani (dal 46’ st Lorenzini ), Zironi, Blanco (dal 65’Quitadamo), Pappaianni Maletti , Catellani (dal 72’ st Marchesi), Bahi (dal 82’ st Errichiello), Scarpato, Zito, Borghi (dal 88’ st Balint). A disp.: Cavazza, Acquafresca, Bassoli, Marani. All.: Lauro Bonini.TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Azzi (dal 80’ st Deliu), Gargano, Bruno, Massari, Gigli, Barbolino (dal 82’ Guidotti), Hasanaj, Pigozzi (dal 46’ st Mondaini), Giordano (dal 55’ st Tzvetkov), Scarlata (dal 46’ st Iori). A disp.: Venturelli, Nardi, Baldari, Esposito. All.: Maurizio DomizziARBITRO: Matteo Pastori di VareseRETE: 53’ IoriNOTE: Ammoniti: Gargano (T)