Eccellenza, il Terre di Castelli sbanca Arceto e ora è secondo

Parte subito bene dopo 10” il Terre con Giordano che si aggiusta il pallone da fuori area e di sinistro impegna Giaroli. Al 27’ ottima azione di rimessa del Terre con Tzvetkov che serve Iori che, lanciato a rete, centra il portiere in uscita. Al 30’ unico tiro pericoloso della squadra di casa con l’ex Ferrari Riccardo che calcia bene ma appena alto.

Al rientro delle formazioni, subito vantaggio ospite con Pigozzi che di prima intenzione batte in diagonale Giaroli raccogliendo un pallone lisciato da Brevini. Raggiunto il vantaggio, la squadra di Domizzi chiude praticamente tutti gli spazi e riparte di rimessa. Solo azioni da gol del Terre nella seconda frazione con Massari al 66’, che si fa parare il colpo di testa, ed ancora Pigozzi al 73’ che impegna il portiere ad una parata di rilievo con un tiro a giro dal limite. All’80’ Scarlata ha la palla del doppio vantaggio, ma calcia sul primo palo mandando la sfera di poco alta anziché appoggiare al centro per l’accorrente Tzvetkov. All’88’, sugli sviluppi di un angolo propiziato dallo stesso Scarlata, è Massari di testa a raddoppiare.



L’Arcetana sembra avere un sussulto d’orgoglio e si riversa in avanti, ma è ancora il Terre ad andare a segno con Scarlata che raccoglie il pallone dopo una pregevole azione di Bruno e scarica in porta dopo aver saltato il portiere. Ora gli oronero sono secondi a quattro punti dalla Correggese che ha vinto a tempo scaduto la propria gara di Piacenza contro il Gotico Garibaldina.



Il tabellino

ARCETANA - TERRE DI CASTELLI: 0-3

Reti: 1' st Pigozzi, 43' st Massari, 50' st Scarlata

ARCETANA: Giaroli, Ceci, Laamane (25' st Kashari), Teocoli (15' st Elatachi), Brevini, Barbati (4' st Pederzoli), Ferrari R. (32' st Ferrari M.), Bassoli, Puglisi, Messori (13' st Caniparoli), Grillenzoni. A disp.: Cammarota, Poligani, Pagliani, Pacella. All.: Borghi.

TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Azzi (37' st Gargano), Hajbi, Bationo, Massari, Gigli, Barbolini (32' st Nait), Giordano (47' st Bruno), Tzvetkov, Iori (21' st Scarlata), Pigozzi. A disp.: Venturelli, Ben Driss, Gozzi, Esposito, Malo. All.: Domizzi.

Arbitro: Cavalazzi di Lugo di Romagna

Note: spettatori 200 circa; ammonito Azzi

Matteo Pierotti