Eccellenza, il Terre di Castelli si arrende alla capolista Nibbiano

Nel ribaltamento di fronte il Nibbiano trova una super giocata con Grasso che imbuca Lancellotti abile ad insaccare in diagonale. Il gol all’ultimo istante della prima frazione è una mazzata per gli uomini di Domizzi. Secondo tempo che non ti aspetti con la difesa del Terre che concede l’inverosimile agli avanti blu ospiti, dapprima con un errore di Gigli che libera Ridolfi al tiro ma Venturelli compie un miracolo, sulla ribattuta Grasso intercetta con un braccio ed appoggia a Vingiano che viene steso da Gargano. Rigore per gli ospiti che però Grasso spreca calciando fuori alla sinistra del giovane portiere di casa. Il Terre dopo lo scampato pericolo prova a recuperare la partita ed al 61’ trova l’occasione con Iori che da una ribattuta da calcio d’angolo raccoglie e calcia cogliendo la traversa a portiere battuto.



Dopo un minuto colpo del ko del Nibbiano che trova un lancio lungo su cui Gigli appare in vantaggio su Grasso ma invece di appoggiare al portiere sbaglia il controllo facilitando il centravanti ospite che giunge davanti a Venturelli e lo trafigge in diagonale. Il Terre continua nella ricerca della rimonta ma sbatte su Ababio e compagni. Da un altro angolo a favore il Terre subisce ancora. La palla giunge tra le braccia di Guerci molto abile nel rimettere subito con un rinvio lungo trovando Minasola che in fotocopia segna come il precedente gol in diagonale. A questo punto la partita ha detto quasi tutto, c’è il tempo per registrare una giocata magistrale di Scarlata che si libera da fuori area e colpisce ancora la traversa.



Il tabellino

TERRE DI CASTELLI-NIBBIANO & VALTIDONE 0-3

RETI: 45' Lancellotti, 62' Grasso, 71' Minasola

TERRE DI CASTELLI: Venturelli 6, Gargano 6, Hajbi 5, Bationo 5 (75’ Arati 6), Gigli 5, Massari 6,5, Barbolini 5 (75’ Pigozzi 6,5), Giordano 6,5, Iori 6, Malo 5 (55’ Scarlata 7), Esposito 5 (65’ Tzvetkov 5,5). A disp.: Gibertini, Ben Driss, Deliu, Gozzi, Nait. All.Domizzi

NIBBIANO & VALTIDONE: Guerci 6.5, Rossi 6 (76’ Kenzin), Castellana 6.5, Ababio 7.5, Fogliazza 7, Boccenti 6, Lancellotti 6.5 (85’ Siaka Kone), Jakimovski 6.5, Grasso 6.5 (85’ Baldini), Vingiano 6.5, Ridolfi 6 (65’ Minasola 6.5). A disp.: Serena, Bini, Borsatti, Bernardi, Baia. All. Rastelli

ARBITRO: Allkanjari DI Rimini

NOTE: Ammoniti: Rossi, Gargano, Ababio, Fogliazza, Vingiano, Massari Recupero: 1’ pt, 4’ st.

Matteo Pierotti