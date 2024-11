Eccellenza: il Terre di Castelli si rinforza con l'attaccante Tzvetkov

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

“La società Terre di Castelli 1907 comunica di aver raggiunto l’accordo per il tesseramento dell’attaccante Cristian Tzvetkov, classe 2000, proveniente dal Borgo San Donnino. Il reparto d’attacco arriva così al completamento dopo l’uscita di Giovanni Habib”.L’ex Bagnolese, Sanmichelese e Mezzolara aveva sin qui avuto un ruolo marginale nello scacchiere di mister Galli: 6 presenze in campionato, di cui 3 da titolare, con 0 gol in un totale di 294′ giocati. L’unica gioia era arrivata nella gara di Coppa Italia, in cui aveva realizzato la rete del definitivo 2-2 contro il Colorno nel terzo e ultimo match della fase a gironi.

Il club fidentino, anche in previsione della finestra di mercato, che aprirà il prossimo martedì 3 dicembre, ha preferito “alleggerire” il proprio attacco, privandosi dell’italo-bulgaro, libero ora di accasarsi da un’altra parte.



SERIE D. Il centrocampista Luis Maldonado è un nuovo giocatore della Pistoiese, come comunicato dalla società arancione che pochi minuti fa ne ha annunciato l’ingaggio. Nativo dell’Ecuador, Maldonado si era svincolato alcuni giorni fa dal Campobasso, militante in Serie C, con cui aveva giocato solo pochi minuti ad agosto per poi non essere più convocato, arrivando anche ad allenarsi a parte. Lo scorso anno però il classe 1996 era stato uno dei leader del team rossoblù, capace di vincere il Girone F di Serie D e di approdare tra i professionisti. 32 presenze, 6 gol e 7 assist nella stagione 23/24 per Maldonado, che in carriera ha sempre fatto la differenza in quarta serie, collezionando anche più di 90 presenze in Serie C. L’ Imolese, che ieri ha battuto 5-0 il Tuttocuoio, ha rescisso consensualmente il contratto con l’attaccante Simone Fabretti. Il Progresso sta per liberare il forte ed esperto centrocampista Alfonso Selleri (ex Castelfranco), che dovrebbe andare al S.Agostino, che a sua volta libererebbe Mirco Lodi, altro ex Virtus, con direzione La Pieve Nonantola.

Matteo Pierotti