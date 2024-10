Eccellenza, il Terre di Castelli torna a sorridere

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Al minuto 20, Esposito si incunea in area ospite pressato da un difensore, ma al momento del tiro non riesce a inquadrare la porta. Ancora il numero undici locale, quando l'orologio segna il minuto 34, si libera al tiro mettendo di poco a lato. L'azione che sblocca il risultato e che fa cadere il muro eretto dal Fabbrico arriva al 41', quando Nait mette Barbolini in condizione di segnare con un diagonale alla sinistra del portiere ospite.

Supremazia territoriale premiata, ma c'è ancora spazio a un soffio dalla fine del primo tempo per registrare le occasioni migliori per il Fabbrico occorse nei primi 45 minuti, vale a dire due calci di punizione più che insidiosi. Il primo con Scappi, che al 43' calcia a giro per la facile parata di Gibertini.Il secondo con la palla che dopo una deviazione supera Gibertini, ma la rete viene annullata per fuorigioco. La ripresa è un monologo dei ragazzi locali, che vanno a rete in altre due occasioni e consolidano così il vantaggio del primo tempo. Al 50' Iori segna il 2-0 finalizzando una buona azione corale. Nessuna reazione arriva dalle parti del Fabbrico e il Terre di Castelli fa 3-0 al 73' ancora con Iori.



Il tabellino

TERRE DI CASTELLI-FABBRICO 3-0

Terre di Castelli: Gibertini, Gargano, Hajbi, Arati (66' Pigozzi), Gigli, Massari, Barbolini, Nait, Iori (79' Malo), Giordano, Esposito (71' De Lucca, 86' Ben Driss). A disp.: Venturelli, Azzi, Bationo, Deliu, Guidotti. All.: Domizzi

Fabbrico: Mora, Sabattini (71' Minelli), Galeotti, Faye (67' Koni), Aldrovandi, Guerri, Lari (60' Calabretti), Tamagnini, Zampino, Scappi, Conte (69' D'Ambrosio). A disp.: De Frisco, Carnevali, Andolina, Barbieri, Ferrari. All.: Siligardi

ARBITRO: Ghiradi di Ravenna

RETI: 41' Barbolini, 50' e 73' Iori