Eccellenza, il Terre di Castelli un rigore al 94esimo rovina tutto

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'allenatore del Terre di Castelli Domizzi: 'C'è grande rammarico perché avremmo meritato di vincere senza nessun dubbio. Peccato per quel rigore inventato che ha rovinato tutto e che ci avrebbe permesso di essere secondi da soli'.Il tecnico dello Zola Nicola Zecchi: 'Partita giocata senza timori da parte nostra nonostante diverse assenze, con occasioni create certamente più dal lato di Terre di Castelli. Potevano chiudere la partita e invece il calcio si conferma che è strano. Rigore nei minuti di recupero per noi, è vero, ma per me c'era'.TERRE DI CASTELLI - ZOLA 1-1Reti: 46' Esposito (T), 94' rig. Negri (Z)Terre di Castelli: Gibertini, Azzi, Gargano, Bruno, Gigli, Massari, Barbolini, Giordano, Tzvetkov (80' Iori), Esposito, Scarlata (75'Pigozzi). A disposizione: Venturelli, Ben Driss, Deliu, Hajbi, Nait, La Manna, Guidotti. All. DomizziZola: Bertocchi, Magli, Di Giulio, Andrejic (68'De Angelis), Mannarino (83'Tumminelli), Farini, Marzillo (63'Guidi), Molossi, Brito (46'Barbieri), Negri, Monti (81'Querin). A disposizione: Farne, Moser, Canosa, Romagnoli. All. ZecchiNote: Ammoniti: Mannarino (Z), Azzi (T), Negri (Z), Molossi (Z), Pigozzi (T), Marzillo. Recupero: 1', 4'