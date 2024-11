Eccellenza, il Terre di Castelli va sotto col Borgo ma poi pareggia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Due minuti dopo i modenesi tornano pericolosi con un recupero palla nella metà campo avversaria, Malo si libera per il tiro dal limite, ma calcia alto sopra la traversa. Il secondo tempo riparte subito con un colpo di scena, al 50’ Il Terre di Castelli rimane in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Bationo, che riceve il secondo giallo e lascia i suoi compagni in dieci. Passano cinque minuti e nonostante l’inferiorità numerica, il Terre si rende pericoloso: Pigozzi ruba palla a metà campo e va al tiro, ma Narduzzo è attento e devia in angolo, mantenendo il vantaggio del Borgo. Al 61’ è di nuovo Il Terre a cercare il pareggio con Iori che riesce a calciare dall’interno dell’area. Ancora una volta, però, è Narduzzo a fermare il tentativo, bloccando la palla con sicurezza. Qualche minuto più tardi Il Borgo torna a farsi vedere in attacco.



Ferretti tenta la conclusione dal limite dell’area, ma Venturelli è reattivo e respinge il tiro. Al minuto 68 i modenesi trovano il pareggio: azione sulla destra, il pallone viene messo al centro rasoterra e Iori è il più veloce ad arrivarci, segnando l’1-1. Due minuti dopo e Il Terre sfiora addirittura il vantaggio: Scarlata viene lanciato da solo davanti a Narduzzo e tenta il pallonetto, ma il pallone finisce alto sopra la traversa. La partita prosegue in uno stato di equilibrio fino ai minuti di recupero quando Nait viene espulso dal direttore di gara per un brutto fallo su Serroukh. Dopo un minuto di gioco svoltosi 9 contro 11 l’arbitro sancisce la fine della partita che si conclude sul risultato di 1-1.



Il tabellino

TERRE DI CASTELLI – BORGO SAN DONNINO: 1-1

Reti: 8’pt Martinez (B), 23’st Iori (T)

TERRE DI CASTELLI: Venturelli, Gargano, Hajni, Bationo, Gigli, Massari, Barbolini (33’st Nait), Giordano, Iori, Malo (7’st Pigozzi), Esposito (15’st Scarlata). A disp: Gibertini,

Ben Driss, Deliu, Gozzi, Bruno, Opoku,. All. Maurizio Domizzi

BORGO SAN DONNINO: Narduzo, Iodice (25’st F. Lorenzani), Castagnetti, Marzoli (30’st Tzvetkov), Setti, Som, Piscicelli, Roma, Delporto (15’st Ferretti), Martinez, Serroukh. A disp: Peschieri, Taddei, C. Lorenzani, Biasia, Prisacaru, Labriola. All. Nicolò Galli

Arbitro: S. Panari (TO) – Ass: U. Falivene (BO) e S. Meli (Ferrara)

Ammoniti: Bationo, Malo, Gargano, Pigozzi, Venturelli (T) e Marzoli, Castagnetti, Roma, Setti (B)

Espulsi: Bationo (T), Nait (T), Aldovrandi (Prep. Port) (T)

Matteo Pierotti