Eccellenza, inizio horror per le modenesi: 10 punti sui 54 disponibili

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Fa un certo effetto quest'anno vedere le modenesi così in basso dopo diversi anni di dominio. Solo lo scorso anno la Cittadella ha vinto il campionato salendo in Serie D, il Terre di Castelli, giunto secondo, ha conquistato gli spareggi nazionali poi persi al primo turno ad opera del Giulianova, il Castelfranco ha navigato nelle posizioni di vertice per quasi tutta la stagione, il Formigine, che comunque aveva un'ottima squadra nemmeno paragonabile a quella di quest'anno, si è salvato senza problemi, e la Pieve è retrocessa per lo sciagurato cambio di panchina (Chezzi al posto di Rosi che al momento dell'esonero era salvo). Per non parlare degli anni precedenti con le modenesi sempre protagoniste.

Matteo Pierotti