Eccellenza, la Cdr Mutina riparte da Paganelli e Pivetti

Con la conferma di Andrea Paganelli sulla panchina della Cdr Mutina, si completa il quadro della panchine modenesi di Eccellenza. Il Real Formigine andrà avanti con Checco Cattani, mentre il Terre di Castelli la prossima settimana ufficializzerà Mirko Fontana, ex tecnico di Modenese e Castelfranco. Intanto in settimana da Bobotti è stata festeggiata la Cdr Mutina che ripartirà da mister Andrea Paganelli e dal ds Pier Francesco Pivetti. 'Sono davvero felice di poter avere ancora con noi due persone serie e preparate – ha detto il patron Gian Lauro Morselli - per questa nuova avventura nella Serie A dei dilettanti, cui ci affacceremo con grande dignità e a testa alta'.

Quasi un centinaio fra sponsor, autorità, tifosi, membri dello staff e giocatori hanno partecipato alla festa, alla presenza del sindaco di Modena Massimo Mezzetti e del presidente regionale del Crer Simone Alberici. Durante la serata è stato anche ufficializzato il ’Bolelli’ di Campogalliano come campo di gara e quello di Saliceta per gli allenamenti. Il sindaco ha poi consegnato a Morselli e al presidente Giovanni Maggi una raffigurazione della ’bonissima’, emblema di Modena, e consegnato a Paganelli e Pivetti le ’monete del Dosso’.

Matteo Pierotti