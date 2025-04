Eccellenza, la Correggese è senza allenatore

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Davvero una giornata surreale alla Correggese. L’unica certezza, per ora, è che l’allenatore non è più Ivano Rossi. Esonero, dimissioni: onestamente non si è capito ma sta di fatto che l’allenamento di oggi è stato condotto dal preparatore atletico Cesare Cavazzoni e dal fratello del ds Rossetti. Diciamo subito che il nuovo allenatore non sarà Salmi, notizia che era subito trapelata ma che è stata prontamente smentita dalla società. Al posto di Rossi potrebbe tornare clamorosamente Gallicchio ma è più probabile una soluzione interna visto che la società ha smentito l'arrivo di Salmi. Stasera comunque la società valuterà cosa fare anche perché tutta la squadra si è schierata con Rossi.

Matteo Pierotti