Eccellenza, mister Domizzi rivela: 'Il Terre di Castelli non mi ha confermato'

L'allenatore del Terre di Castelli Maurizio Domizzi precisa in merito alla sua mancata conferma: “Non è vero, come ha detto la società (è stato il vicepresidente Alessandro Luppi a comunicarcelo ndr), che di comune accordo abbiamo deciso di non andare avanti insieme, a me è stato semplicemente comunicato che non avevano intenzione di proseguire con me. Io intendo “di comune accordo” in maniera diversa, nel senso che prima se ne parla e poi si decide, insieme, di non proseguire, invece Luppi mi ha comunicato che la società non aveva più intenzione di andare avanti con me. Questo lo volevo precisare, senza polemica, ma dovevo farlo”.

E ora, dopo l'ufficialità del divorzio da Domizzi, si guarda al futuro, ovvero al nuovo allenatore Mirko Fontana (ex Castelfranco e Modenese), che sarà ufficializzato la prossima settimana.

Ma poi perché la prossima settimana visto che l'accordo col nuovo tecnico è già stato trovato? Semplicemente perché il presidente Ali Aden ha in mente Francesco Salmi, un suo vecchio pallino. Alla fine però crediamo che sulla panchina degli oronero siederà Fontana, un allenatore che ha sempre fatto bene dov'è andato a parte la sfortunata parentesi alla Modenese.E Domizzi? Se la Correggese salirà in Serie D (domenica a Fiorenzuola c'è lo spareggio col Nibbiano), allora sarà lui la prossima stagione sulla panchina dei reggiani, che lo inseguono da diverso tempo. E al posto del ds Vicini arriverà Sasà Greco, dall'Arcetana, dove dovrebbe tornare Fabio Chiarabini, che ha da poco salutato il Baiso Secchia.