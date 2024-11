Eccellenza, niente da fare per il Formigine con la Correggese

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La Correggese approccia subito al meglio la gara e dimostra una crescita costante sugli aspetti che richiede mister Rossi fin dal suo arrivo sulla panchina dei biancorossi, la squadra mantiene il controllo del gioco e prova immediatamente a riversarsi nella metà campo offensiva trovano il primo gol quando sulla lancetta sono da poco trascorsi i dieci minuti di gioco.

Il vantaggio della Correggese arriva sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Bassoli che si incarica della battuta, Benedetti fa la sponda per Leonardi che da pochi passi deve solamente spingere la palla in rete portando avanti i suoi. Nonostante il vantaggio la Correggese non abbassa i propri ritmi andando alla continua ricerca del gol che potrebbe ulteriormente ampliare il divario dagli avversari e poco prima della mezz’ora trova il raddoppio grazie a Bassoli, al suo primo gol su azione in campionato. Il centrocampista della Correggese arriva perfettamente all’appuntamento con il pallone sul cross di Cappelluzzo, con Rossi che in un primo momento si oppone alla conclusione del giocatore biancorosso, ma non può nulla sulla ribattuta dello stesso Bassoli che manda così i suoi all’intervallo avanti di due gol.



Nella ripresa con il doppio vantaggio la formazione di mister Rossi cerca di controllare il ritmo della partita senza concedere nulla agli avversari, con i padroni di casa che provano a rendersi pericolosi su punizione, ma la barriera respinge la conclusione di Napoli. E’ invece la Correggese a trovare il terzo gol e mettendo di fatto la parola fine alla partita. La terza rete porta la firma di Cappelluzzo che, dopo lo splendido gol della scorsa settimana trova la rete per la seconda partita consecutiva chiudendo ogni speranza dei padroni di casa che, sotto di tre gol non riescono più a reagire, facendosi vedere dalle parti di Piccinardi solamente nei minuti di recupero con una punizione dal limite dell’area che il portiere della Correggese blocca agevolmente prima del triplice fischio del direttore di gara.



Spogliatoi

'Ho visto la squadra molto determinata fin dal riscaldamento – ha affermato il tecnico Ivano Rossi a fine gara – perché sapevamo di trovarci di fronte una formazione che ha sempre messo in difficoltà le avversarie. Le condizioni del campo non hanno facilitato il nostro modo di giocare – ha continuato – ma questo lo sapevamo e in certe situazioni ci siamo dovuti adattare trovando soluzioni diverse, incanalando subito la partita sui binari più congeniali per noi. Devo fare i complimenti alla mia squadra – ha concluso mister Rossi – per non aver mai abbassato l’attenzione in campo evitando di far prendere coraggio ai nostri avversari e, con un po’ di precisione in più negli ultimi metri di campo avremmo potuto segnare ancora più gol'.



Il tabellino

REAL FORMIGINE-CORREGGESE 0-3

REAL FORMIGINE: Rossi, Marverti, Macchioni, Cuoghi, Galli, Mazzarano, Loporcaro (39’ st Masoch), Zafferri, Napoli (9’ st Roncaglia), Cantarello, Barbieri (9’ st Angelillis). A disposizione: Accursio, Saccani, Cornia, Davoli, Toccaceli, Crispino. Allenatore: Francesco Cattani.

CORREGGESE: Piccinardi, Ghizzardi, Boilini (39’ st Bertozzini), Galli (42’ st Covili), Caselli, Benedetti, Bassoli (24’ st Vezzani), Vernia (30’ st Luppi), Cappelluzzo (39’ st Casini), Errichiello, Leonardi. A

disposizione: Cipriani, Carini, Galletti, Antenucci, Luppi. Allenatore: Ivano Rossi.

Reti: 11’ pt Leonardi, 25’ pt Bassoli, 28’ st Cappelluzzo.

Arbitro: Enrico Lelli (Di Meo – Ricci).

Note: ammoniti: Marverti (R), Bassoli, Errichiello, Benedetti (C). Recupero: 4’ pt, 5’ st.

Matteo Pierotti